Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın değişimi: Yeni bir ben oldum

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı imajını yeniledi. Yeni proje için değişikliğe giden oyuncuyu görenler tanıyamadı.

09.03.2021 - 16:57

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın değişimi: Yeni bir ben oldum - 1
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı yeni projesi için imaj değişikliğine gitti.


Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın değişimi: Yeni bir ben oldum - 2
Estetik iddialarıyla sık sık gündeme gelen Ersubaşı, değişiminden kareleri "Yeni işimle birlikte yeni bir ben oldum" notuyla yayınladı.


Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın değişimi: Yeni bir ben oldum - 3
27 yaşındaki oyuncu, yaklaşık üç yıl önce mide küçültme ameliyatı olmuş ve 6,5 ayda 41 kilo zayıflamıştı.


Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın değişimi: Yeni bir ben oldum - 4
Ersubaşı, geçtiğimiz haftalarda "Yüzüne neden bu kadar estetik yapıyorsun?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu ve alnımda botoks var. Onu da iki ay önce yaptırdım ilk kez."
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın değişimi: Yeni bir ben oldum - 5
Yani anlamak istemediğiniz bir şey; dudağımda dolgu yok. Burnum da estetik değil ama yapacağım. Özellikle burnumu"

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