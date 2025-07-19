Siirt peynirine yoğun talep: Kilosu 200 TL'den başlıyor
Siirt'te peynir sezonunda hem üretimde hem de talepte artış yaşanıyor. Özellikle Siirt'in yüksek kesimli yaylalarında elde edilen doğal sütle yapılan geleneksel peynirler, başta İstanbul, İzmir ve Adana olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi görüyor.
Siirt peyniri, salamura veya otlu olarak hazırlanıyor. Peynirler, doğal yapısını koruyacak şekilde küplere veya bidonlara basılarak salamura ediliyor ve serin ortamlarda kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.