Siirt peynirine yoğun talep: Kilosu 200 TL'den başlıyor

Baykan, Siirt peynirinin kalitesine de dikkat çekerek, "Türkiye'nin en güzel peynirlerinden biri Siirt'tedir. Buradaki kalite bambaşkadır. Kilosu 200 ile 250 lira arasındadır'' diye konuştu.

Müşteri Ahmet Öner ise ''Her sene alıyorum. Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Peynirin tadı çok güzel'' dedi.