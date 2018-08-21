'Şık giyinen adam' değişimi (Öncesi / sonrası)

Araştırmalara göre girdiğiniz bir ortamda ilk izlenim için sadece bir şansınız var. Ve karşınızdakini etkilemek için ilk izlenim çok önemli. ABD'nin Baltimore kentinde terzilik yapan Christopher Schafer ve oğlu hapishaneden çıkan ya da uyuşturucu tedavisi görmüş kişilerin topluma yeniden kazandırılması için bir uygulama başlattı. Müşterilerinden bağış toplayan Schafer, ikinci bir şansa ihtiyacı olanlar için takım elbiseler dikti. 'Şık giyinen adam' adı verilen bu yardım kampanyası yıllar içinde oldukça popüler bir hal aldı. İşte 'Şık giyinen adam' kampanyasının değiştirdiği insanların öncesi ve sonrası fotoğrafları