Sık sık hastalanıyor musunuz? Ellerinizi böyle yıkayın
Ellerimiz gün boyunca birçok yüzeye temas ederek bakteri ve virüs kapar. Ellerimizi temizlemeden yüzümüze, yiyeceklere veya diğer insanlara dokunduğumuzda, mikroplar vücudumuza girebilir ve bizi hasta edebilir. Ellerimizi sabun ve suyla yıkamak bu mikropları temizler ve enfeksiyonların yayılmasını önler.
Birçoğumuz diğerlerinden çok daha fazla hastalanırız, ancak gerçek şu ki bağışıklık sistemi ne sıklıkta hasta olduğunuzda rol oynasa da, alışkanlıklarınız da mide veya soğuk algınlığı olsun, ne sıklıkta mikrop kapacağınızı belirler. Ancak, ellerinizi doğru şekilde yıkamanın rahatsızlıkların %80'ini önleyebileceğini biliyor muydunuz?