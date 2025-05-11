Sık sık hastalanıyor musunuz? Ellerinizi böyle yıkayın

EL YIKAMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ellerimiz gün boyunca birçok yüzeye temas ederek bakteri ve virüs kapar. Ellerimizi temizlemeden yüzümüze, yiyeceklere veya diğer insanlara dokunduğumuzda, mikroplar vücudumuza girebilir ve bizi hasta edebilir. Ellerimizi sabun ve suyla yıkamak bu mikropları temizler ve enfeksiyonların yayılmasını önler.



Sağlık uzmanlarına göre, el yıkamak hastalıkları önlemenin en iyi yollarından biridir. Ancak sadece ellerinizi suyla durulamak yeterli değildir; belirli adımları dikkatlice izlemeniz gerekir.



Ellerinizi yıkarken şu adımları izleyin:



