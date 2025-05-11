Sık sık hastalanıyor musunuz? Ellerinizi böyle yıkayın

Ellerimiz gün boyunca birçok yüzeye temas ederek bakteri ve virüs kapar. Ellerimizi temizlemeden yüzümüze, yiyeceklere veya diğer insanlara dokunduğumuzda, mikroplar vücudumuza girebilir ve bizi hasta edebilir. Ellerimizi sabun ve suyla yıkamak bu mikropları temizler ve enfeksiyonların yayılmasını önler.

Sık sık hastalanıyor musunuz? Ellerinizi böyle yıkayın - 1

Birçoğumuz diğerlerinden çok daha fazla hastalanırız, ancak gerçek şu ki bağışıklık sistemi ne sıklıkta hasta olduğunuzda rol oynasa da, alışkanlıklarınız da mide veya soğuk algınlığı olsun, ne sıklıkta mikrop kapacağınızı belirler. Ancak, ellerinizi doğru şekilde yıkamanın rahatsızlıkların %80'ini önleyebileceğini biliyor muydunuz?

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Sık sık hastalanıyor musunuz? Ellerinizi böyle yıkayın - 2

EL YIKAMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ellerimiz gün boyunca birçok yüzeye temas ederek bakteri ve virüs kapar. Ellerimizi temizlemeden yüzümüze, yiyeceklere veya diğer insanlara dokunduğumuzda, mikroplar vücudumuza girebilir ve bizi hasta edebilir. Ellerimizi sabun ve suyla yıkamak bu mikropları temizler ve enfeksiyonların yayılmasını önler.

Sağlık uzmanlarına göre, el yıkamak hastalıkları önlemenin en iyi yollarından biridir. Ancak sadece ellerinizi suyla durulamak yeterli değildir; belirli adımları dikkatlice izlemeniz gerekir.

Ellerinizi yıkarken şu adımları izleyin:

  • Ellerinizi temiz, akan suyla ıslatın
  • Tüm el yüzeylerini kaplayacak kadar sabun uygulayın.
  • Köpük yapmak için ellerinizi birbirine sürtün. Şunları ovduğunuzdan emin olun:
  • Avuç içleri
  • Ellerinizin arkası
  • Parmaklarınızın arası
  • Tırnaklarınızın altı
  • En az 20 saniye ovun. Zamanlayıcıya mı ihtiyacınız var? "Doğum Günün Kutlu Olsun" şarkısını iki kez mırıldanın. (Covid günlerini hatırlıyor musunuz?)
  • Ellerinizi akan suyun altında iyice durulayın.
Sık sık hastalanıyor musunuz? Ellerinizi böyle yıkayın - 3

Ellerinizi temiz bir havlu veya hava kurutucusu kullanarak kurulayın.
Bir daha mikroplara dokunmamak için musluğunuzu bir havluyla kapatın.

ELLERİNİZİ NE ZAMAN YIKAMALISINIZ?

Elleri doğru zamanda yıkamak, onları düzgün bir şekilde yıkamak kadar önemlidir.

Ellerinizi yıkadığınızdan emin olun:

  • Yemek hazırlamadan önce, hazırlarken ve hazırladıktan sonra
  • Yemek yemeden önce
  • Tuvaleti kullandıktan sonra
  • Burnunuzu sildikten, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra
  • Hayvanlara veya hayvan atıklarına dokunduktan sonra
  • Çöple uğraştıktan sonra
  • Hasta birine baktıktan sonra
Sık sık hastalanıyor musunuz? Ellerinizi böyle yıkayın - 4

YA SABUN YOKSA?

Sabun ve suyunuz yoksa, en az yüzde 60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanın. Elleriniz kuruyana kadar ellerinizin her yerine sürün. Dezenfektan birçok mikrobu öldürse de kiri veya zararlı kimyasalları temizlemez, bu nedenle mümkün olduğunda sabun ve su daha iyidir.

Sık sık hastalanıyor musunuz? Ellerinizi böyle yıkayın - 5

Araştırmalar, ellerinizi günde 5 ila 10 kez yıkamanın enfeksiyon riskini azaltabileceğini göstermektedir. Günde 10 kezden fazla yıkamak, özellikle grip mevsimi veya salgınlar sırasında ekstra koruma sağlayabilir. Kural, onları yıkayıp kirli hissetmektir, ancak bu konuda paranoyak olmayın.

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