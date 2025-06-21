Sık sık hıçkırık mı tutuyor? Hastalık işareti mi?
Hıçkırık, diyafram kasının istemsiz spazmları sonucu ortaya çıkan ve neredeyse herkesin yaşamının bir döneminde deneyimlediği doğal bir refleks olarak biliniyor. Genellikle zararsız olan ve kısa sürede kendiliğinden geçen hıçkırıklar, bazen altta yatan sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor.
Uzmanlar, hıçkırığın diyaframın kontrol dışı kasılmasıyla ses tellerinin ani kapanması sonucu karakteristik "hıçkırık" sesinin oluştuğunu belirtiyor. Yaygın tetikleyiciler arasında hızlı yemek yemek veya içmek, gazlı ve alkollü içecekler tüketmek, midede gaz birikimi, aşırı yemek, duygusal stres ve bazı ilaçların kullanımı yer alıyor.
48 SAATTEN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT!
Öte yandan, 48 saatten fazla süren inatçı hıçkırıklar kronik kabul edilerek, sinir sistemi sorunları, sindirim bozuklukları veya kalp-akciğer hastalıkları gibi ciddi sağlık problemlerine işaret edebilir. Uzmanlar, bu tür durumlarda vakit kaybetmeden tıbbi destek alınmasını tavsiye ediyor.