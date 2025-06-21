Sık sık hıçkırık mı tutuyor? Hastalık işareti mi?

Uzun süreli hıçkırıkların tedavisinde altta yatan nedenlerin belirlenmesi temel alınırken, kas gevşeticiler, antipsikotikler, sinir ağrısı ilaçları ve reflü tedavisinde kullanılan ilaçlar sıklıkla tercih ediliyor. Refrakter vakalarda ise frenik sinir bloğu ve vagus sinir uyarımı gibi ileri yöntemler uygulanabiliyor.



Hıçkırık, çoğu zaman basit ve geçici bir sorun olsa da, özellikle uzun süreli ve inatçı vakalarda ciddiyet kazanıyor. Uzmanlar, bu durumda profesyonel tıbbi yardım alınmasını tavsiye ediyor.