Sıkılmak nasıl bir ruh hali? Sıkışıklığın içindeki ışık

BU ANLARDAN KAÇMAK YERİNE NE YAPABİLİRİZ?

Bu anlarda, zihinsel gürültümüz susar; duygularımıza, kalbimize daha çok yaklaşırız. Geçmiş ve gelecek arasındaki o sorgulama alanında dururuz. Korkutucu olan da biraz bu kısımdır. Hayatımızda işlevselliğini kaybetmiş birçok şey gün yüzüne çıkabilir. Çaba göstermemiz, değiştirip dönüştürmemiz, veda etmemiz gereken şeyler olabilir. Bir geçiş dönemindeyizdir. Bu dönemi yok sayıp olduğumuz yerde kalabiliriz ya da iç sesimizi duymaya gönüllü olup kabullenmemiz, yüzleşmemiz gereken şeyleri yüzeye çıkarabiliriz ve harekete geçebiliriz.



Burada tercih bireyin kendisindedir. Herkesin süreci kendi içinde bambaşkadır. Ancak, eğer ki; ikinci seçeneği tercih ettiyseniz, geçiş döneminde olduğunuzu kabullenip yeni yollar ararken, kendinize şefkat göstermeyi de hatırlamanız çok önemli olacaktır.





