Sıkılmak nasıl bir ruh hali? Sıkışıklığın içindeki ışık
Sıkılmak gerçekten mümkün mü ve işlevsel mi? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
‘’Sıkılmak mı? Sıkılmaya vaktim mi var?’’ diyor olabilirsiniz. Ya da ‘’Sıkılmamak için oyalanıyorum.’’, ‘’Canım sıkılsın istemiyorum.’’ diyebilirsiniz. Günümüz dünyasında bu iki uçta gidip geliyoruz. Medya, toplum ve iş dünyası… Hepsi aynı mesajı veriyor: Hızlı olmak ve aynı zamanda faydalı olmak çok önemli. Ancak unuttuğumuz bir şey var: Bizler makine değiliz. Yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi; sindirmeye ve işlemeye zaman vermemiz gerekiyor. Peki, bu nasıl olacak? Sıkılmak gerçekten mümkün mü ve işlevsel mi? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.