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Sıla detoks kampında

ON'dan Kalan Şarkılar programı kapsamında 3’üncü kez Bodrum’da sahneye çıkan Sıla, 1 Eylül itibariyle sezonu kapattı. 38 yaşındaki şarkıcı sezonun yorgunluğunu atmak için detoks merkezinde kampa girdi.

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    Yaz sezonu boyunca birçok şehirde ardı ardına konser veren ve Bodrum'da final yapan Sıla, yorgunluğunu atmak için ünlü bir detoks merkezinin kapısını çaldı.

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    Havuz başında güneşlenirken objektife yansıyan Sıla’nın yorucu maratona rağmen biraz kilo aldığı gözlendi.
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    Özel bir beslenme programı, günlük egzersiz ve masajlarla dinlenip yenilenmeye çalışan şarkıcı, önceki gün kampa birlikte geldiği arkadaşıyla havuz başında objektiflere takıldı.
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    Arkadaşıyla bol bol sohbet eden ve telefonuyla ilgilenen Sıla’nın dövmeleri dikkat çekti.
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    İşte Sıla'nın tatil halleri...
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