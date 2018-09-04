Sıla detoks kampında

ON'dan Kalan Şarkılar programı kapsamında 3’üncü kez Bodrum’da sahneye çıkan Sıla, 1 Eylül itibariyle sezonu kapattı. 38 yaşındaki şarkıcı sezonun yorgunluğunu atmak için detoks merkezinde kampa girdi.
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Yaz sezonu boyunca birçok şehirde ardı ardına konser veren ve Bodrum'da final yapan Sıla, yorgunluğunu atmak için ünlü bir detoks merkezinin kapısını çaldı.
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Havuz başında güneşlenirken objektife yansıyan Sıla’nın yorucu maratona rağmen biraz kilo aldığı gözlendi.
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Özel bir beslenme programı, günlük egzersiz ve masajlarla dinlenip yenilenmeye çalışan şarkıcı, önceki gün kampa birlikte geldiği arkadaşıyla havuz başında objektiflere takıldı.
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Arkadaşıyla bol bol sohbet eden ve telefonuyla ilgilenen Sıla’nın dövmeleri dikkat çekti.