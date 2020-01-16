Sıla ile Hazer Amani balayına çıktı

Geçtiğimiz günlerde evlenen şarkıcı Sıla ile Hazer Amani balayı için Roma'ya gitti. Amani, "Şimdi arkadaşlarımızla tatile gidiyoruz" açıklaması yaptı.

Sıla ile Hazer Amani, nikahtan iki gün sonra balayı için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti.

İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen çiftten ünlü şef, “Ben de sizi çekeyim mi?” diyerek, gazetecilere takıldı. Düğünün güzel geçtiğini belirten Amani, “Sevdiğimiz bir grup ve ailemizle birlikteydik. Şimdi arkadaşlarımızla tatile gidiyoruz” diye konuştu.

Düğün sonrası Sıla ve Hazer Amani ilk paylaşımlarını da Instagram hesabından yaptı. Nikah sonrası verdikleri davetten bir kareyi "Beraber çok güzel bir hatıramız var. 13/01/2020" notuyla paylaşan Sıla'ya takipçilerinden "Mutluluk" mesajları geldi.

Sıla ile ünlü şef Hazer Amani Nişantaşı’nda evde gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıydı.

İkili nikah sonrası Nişantaşı'nda bir mekanda davet vererek yakın dostlarıyla birlikte kutlama da gerçekleştirdi.