Sıla ile İlker Kaleli birlikteliği belgelendi

Yaklaşık iki ay önce birliktelik iddiaları gündeme gelen Sıla ve İlker Kaleli Bodrum Bitez'e tatilde.

Posta'da Ali Keser'in haberine göre; Hiç dışarı çıkmayan çiftten Kaleli, havuzlu evin bahçesinde görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Sıla’nın evindeki gürültülü partilerden komşular şikayetçi olunca ev sahibinin şarkıcının kontratını feshettiği de ortaya çıktı.

Sıla sezonluk kirası için 300 bin TL ödediği Bitez’deki yeni havuzlu villasına taşındı. Sıla ve İlker Kaleli evin etrafını çitlerle çevirtti.





