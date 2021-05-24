Sıla ile İlker Kaleli birlikteliği belgelendi

Geçtiğimiz aylarda birlikte oldukları iddiaları ortaya atılan Sıla ile oyuncu İlker Kaleli, Bodrum Bitez'de ünlü şarkıcının yeni havuzlu villasında tatil yapıyor.

24.05.2021 - 09:41

Sıla ile İlker Kaleli birlikteliği belgelendi - 1
Yaklaşık iki ay önce birliktelik iddiaları gündeme gelen Sıla ve İlker Kaleli Bodrum Bitez'e tatilde.


Sıla ile İlker Kaleli birlikteliği belgelendi - 2
Posta'da Ali Keser'in haberine göre; Hiç dışarı çıkmayan çiftten Kaleli, havuzlu evin bahçesinde görüntülendi.


Sıla ile İlker Kaleli birlikteliği belgelendi - 3
Geçtiğimiz günlerde Sıla’nın evindeki gürültülü partilerden komşular şikayetçi olunca ev sahibinin şarkıcının kontratını feshettiği de ortaya çıktı.


Sıla ile İlker Kaleli birlikteliği belgelendi - 4
Sıla sezonluk kirası için 300 bin TL ödediği Bitez’deki yeni havuzlu villasına taşındı. Sıla ve İlker Kaleli evin etrafını çitlerle çevirtti.


Sıla ile İlker Kaleli birlikteliği belgelendi - 5
Havuz başında telefonla konuşurken görüntülenen Kaleli'yi yan taraftaki otelin terasından hayranları da deşifre etti. Gelişmelerin ardından ikili Datça tarafında tuttukları diğer eve geçti.

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