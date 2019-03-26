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Sıla ile Hazer Amani aynı eve taşındı iddiası

Ünlü şef Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşandığı ve Sıla ile aynı eve yerleştiği iddia edildi.

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    'MasterChef Türkiye' yarışması ile adından söz ettiren şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, geçtiğimiz ocak ayında aynı aracın içinde samimi şekilde çekilen fotoğrafları çok konuşulmuştu. 

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    Sıla'nın omzuna yatarak uyuduğu Hazer Amani’nin parmağındaki alyans da önemli bir soruyu beraberinde getirmişti.


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    Hazer Amani, çok konuşulan görüntüler hakkında yöneltilen sorulara, “Bugüne kadar işimle gündemde oldum, bundan sonra da öyle olmasını istiyorum. Bu konular hakkında konuşmayacağım” yanıtını vermişti.

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    2. Sayfa'nın haberine göre; Sıla ile aynı araçta uyurken görüntülenen ve o dönem evli olan ünlü şef Hazer Amani, Silivri'de 5 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşandı. 

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    İddiaya göre boşanan Hazer Amani şarkıcı Sıla ile aynı evde yaşamaya başladı. 

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