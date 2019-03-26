Sıla ile Hazer Amani aynı eve taşındı iddiası
Ünlü şef Hazer Amani'nin eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşandığı ve Sıla ile aynı eve yerleştiği iddia edildi.
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1'MasterChef Türkiye' yarışması ile adından söz ettiren şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, geçtiğimiz ocak ayında aynı aracın içinde samimi şekilde çekilen fotoğrafları çok konuşulmuştu.
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2Sıla'nın omzuna yatarak uyuduğu Hazer Amani’nin parmağındaki alyans da önemli bir soruyu beraberinde getirmişti.
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3Hazer Amani, çok konuşulan görüntüler hakkında yöneltilen sorulara, “Bugüne kadar işimle gündemde oldum, bundan sonra da öyle olmasını istiyorum. Bu konular hakkında konuşmayacağım” yanıtını vermişti.
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2. Sayfa'nın haberine göre; Sıla ile aynı araçta uyurken görüntülenen ve o dönem evli olan ünlü şef Hazer Amani, Silivri'de 5 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşandı.
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İddiaya göre boşanan Hazer Amani şarkıcı Sıla ile aynı evde yaşamaya başladı.