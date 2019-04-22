Sıla: Korkmadan yaşayacağım

Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında görülen ve Kural'un 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı dava sonrası ünlü şarkıcı sosyal medyadan bir metin yayınladı. "Susan binlerce kadının sesi olmak istedim" diyen Sıla mesajında "Kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim… Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak…" dedi.
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Şiddet gördüğü iddiasıyla davacı olduğu Ahmet Kural görülen duruşmada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Sıla, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
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Sıla mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlerce kadının sesi olmak istedim."
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"O kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım! Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal lince kalkışmalar… Ama ben tek bir şeye, adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim."
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"Yalansız dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak! Bugün, Adalet Sarayı’nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık."
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"Bu süreçte yanımda olan, sesim olan herkese çok teşekkür ederim. Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim… Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak…"