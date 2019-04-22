Sıla: Korkmadan yaşayacağım

1 Şiddet gördüğü iddiasıyla davacı olduğu Ahmet Kural görülen duruşmada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Sıla, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

2 Sıla mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlerce kadının sesi olmak istedim."





3 "O kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım! Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal lince kalkışmalar… Ama ben tek bir şeye, adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim."







4 "Yalansız dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak! Bugün, Adalet Sarayı’nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık."





