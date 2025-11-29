Sıla Türkoğlu-Ata Ayyıldız çifti Londra tatilinde

29.11.2025 08:59

Son dönemin yükselen yıldızlarından Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile tatile çıktı. Ünlü çiftin yeni rotası İngiltere oldu.

Kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan hatta birkaç ay önce İtalya'da Como Gölü'nde evlilik teklifi alan Türkoğlu, sevgilisiyle sık sık tatile çıkıyor.

MÜZİKALE GİTTİLER

Kısa bir süre önce rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Sıla Türkoğlu ile sevgilisinin yeni durağı İngiltere'nin başkenti Londra oldu. 

 

26 yaşındaki Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile Lyceum Theatre'da Aslan Kral müzikalini izlemeye gittiğini gözler önüne serdi.

"ASLINDA 2 SENE ÖNCE TANIŞTIK"

Öte yandan Sıla Türkoğlu, aylar önce NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olmuş ve sevgilisiyle tanışma hikayesini anlatmıştı.

Ünlü isim, "Ata ile biz 2 sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sonra beni takip etmiş sosyal medyadan ama o ara benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Aylar sonra ben o mekana sürekli gittiğim için 'Ata vardı tanıştığım bana yardımcı olur' diye onu takip ettim. Bir baktım o da beni takip ediyor, biz yine konuşmadık. Sonra ben Bodrum'da bir kampa gittim, tesadüfen o da oradaydı. Öyle bir kahve içtik ve başladık" demişti.

