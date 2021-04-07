Sıla ve İlker Kaleli birlikte mi?

Geçtiğimiz ocak ayında Hazer Amani'den boşanan Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'nin yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddia edildi. Şef Hazer Amani'den boşanan Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'nin yeni bir birlikteliğe başladıkları öne sürüldü. Pandemi dönemini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Sıla'yı Kaleli sık sık ziyaret ediyor. Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu öğrenildi. Uzun yıllar meslektaşı Burçin Terzioğlu ile birlikte olan Kaleli'nin adı bu beraberliğin ardından Ece Dizdar ile anılmıştı. 36 yaşındaki Kaleli son olarak The Serpent projesiyle hayranlarının karşısına çıkmıştı.