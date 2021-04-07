Sıla ve İlker Kaleli birlikte mi?

Geçtiğimiz ocak ayında Hazer Amani'den boşanan Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'nin yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddia edildi.

07.04.2021 - 11:59

Sıla ve İlker Kaleli birlikte mi? - 1
Şef Hazer Amani'den boşanan Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'nin yeni bir birlikteliğe başladıkları öne sürüldü.


Sıla ve İlker Kaleli birlikte mi? - 2
Pandemi dönemini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Sıla'yı Kaleli sık sık ziyaret ediyor.


Sıla ve İlker Kaleli birlikte mi? - 3
Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu öğrenildi.


Sıla ve İlker Kaleli birlikte mi? - 4
Uzun yıllar meslektaşı Burçin Terzioğlu ile birlikte olan Kaleli'nin adı bu beraberliğin ardından Ece Dizdar ile anılmıştı.


Sıla ve İlker Kaleli birlikte mi? - 5
36 yaşındaki Kaleli son olarak The Serpent projesiyle hayranlarının karşısına çıkmıştı.

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