Sıla ve İlker Kaleli birlikte mi?

Şef Hazer Amani'den boşanan Sıla ile oyuncu İlker Kaleli 'nin yeni bir birlikteliğe başladıkları öne sürüldü.

Pandemi dönemini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Sıla'yı Kaleli sık sık ziyaret ediyor.

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu öğrenildi.





