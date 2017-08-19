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Sıla'dan Babalar Günü paylaşımı (Ünlüler ve babaları)

Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman babalarıyla görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve babaları..

  • 1

    Sıla

    "Babam"

  • 2

    Pelin Öztekin

    "İlk aşkım! Benzediğim, gülüşümüzü sevdiğim..."
  • 3

    Zafer Algöz

    "Babam..Baba Kartalım..İyi ki varsın..Günümüz kutlu olsun..O güzel ellerinden öperim"
  • 4

    Tarkan-Ali Tevetoğlu

    Tarkan'ın yıllar önce kaybettiği babası Ali Tevetoğlu'nun fotoğrafı ortaya çıktı.

    Eylül'de vereceği konserler öncesinde ailesiyle baş başa tatil yapan Tarkan'ın yıllar önce erken yaşta kaybettiği babasının fotoğrafı, ilk kez hayranları tarafından paylaşıldı.

    Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Tarkan'ın babası Ali Tevetoğlu ile olan benzerliği dikkat çekiyor.
  • 5

    Serenay Sarıkaya-Mustafa Sarıkaya

    Oyuncu Serenay Sarıkaya babasıyla tatile çıktı. Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Sarıkaya o anları Instagram story'den paylaştı.

    Sevgilisi Kerem Bürsin ile tatile çıkan 26 yaşındaki Sarıkaya'ya bu kez babası eşlik etti.

    Babasıyla denize açılan ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından "Babişkomla tatildeyiz" notuyla paylaştı.

    Sarıkaya, böylece babasıyla ilk kez paylaşım yapmış oldu.

  • 6

    Bella Hadid - Muhammed Hadid
  • 7

    Meryem Uzerli - Hüseyin Uzerli
  • 8

    Amy Winehouse - Mitch Winehouse
  • 9

    Berk Oktay - Serdar Oktay
  • 10

    Angelina Jolie ve babası ünlü aktör Jon Voight
  • 11

    Derya Şensoy ve oyuncu babası Ferhan Şensoy
  • 12

    Beyonce - Mathew Knowles
  • 13

    Hadise - Hasan Açıkgöz
  • 14

    Britney Spears - Jamie Spears
  • 15

    Sinem Kobal
  • 16

    Jessica Alba - Mark Alba
  • 17

    Özge Özpirinçci - Emrah Özpirinçci
  • 18

    Jessica Simpson - Joe Simpson
  • 19

    İrem Derici - Hulusi Derici
  • 20

    Miley Cyrus ve müzisyen babası Billy Ray Cyrus
  • 21

    Özlem Yıldız
  • 22

    Nicole Kidman - Antony David Kidman
  • 23

    Nicole Richie ve müzisyen babası Lionel Richie
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