Sıla'dan Babalar Günü paylaşımı (Ünlüler ve babaları)
Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman babalarıyla görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte ünlüler ve babaları..
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Sıla
"Babam"
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2Pelin Öztekin
"İlk aşkım! Benzediğim, gülüşümüzü sevdiğim..."
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3Zafer Algöz
"Babam..Baba Kartalım..İyi ki varsın..Günümüz kutlu olsun..O güzel ellerinden öperim"
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4Tarkan-Ali Tevetoğlu
Tarkan'ın yıllar önce kaybettiği babası Ali Tevetoğlu'nun fotoğrafı ortaya çıktı.
Eylül'de vereceği konserler öncesinde ailesiyle baş başa tatil yapan Tarkan'ın yıllar önce erken yaşta kaybettiği babasının fotoğrafı, ilk kez hayranları tarafından paylaşıldı.
Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Tarkan'ın babası Ali Tevetoğlu ile olan benzerliği dikkat çekiyor.
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Serenay Sarıkaya-Mustafa Sarıkaya
Oyuncu Serenay Sarıkaya babasıyla tatile çıktı. Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Sarıkaya o anları Instagram story'den paylaştı.
Sevgilisi Kerem Bürsin ile tatile çıkan 26 yaşındaki Sarıkaya'ya bu kez babası eşlik etti.
Babasıyla denize açılan ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından "Babişkomla tatildeyiz" notuyla paylaştı.
Sarıkaya, böylece babasıyla ilk kez paylaşım yapmış oldu.
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