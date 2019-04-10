Sıla'dan dövme açıklaması

1 Sanatçı Sıla Gençoğlu, yaptırdığı yeni dövmeyi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştı.

2 "Siz Aşktan n'anlarsınız bayım?" yazdıran Sıla'nın dövmesi Ahmet Kural'a bir göndermemi yoksa yeni sevgili olduğu öne sürülen Hazer Amani'ye bir mesaj mı olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.

3 Gelişmlerin ardından Sıla sosyal medyadan hem şiiri paylaştı hem de bir açıklama yayınladı. Sıla açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir izahat değil,bilgilendirme diyelim. Bu hayatta en çok içimi kavuran şiirlerin başında “Siz aşktan n’anlarsınız bayım?” gelir. Bir Didem Madak şiiridir. Didem Madak 8 Nisan 1970 doğumludur."

4 "Doğum günü vesilesiyle paylaştığım şiirinin artık hayatıma hiç dokunmamasını dilediğim konuyla bağdaştırılmasındaki hatayı düzeltme amaçlı yazmak istedim."