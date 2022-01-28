Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine getirildi. Taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile gelen Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Ece Erken de elinden bırakmadığı eşinin fotoğrafını öptü.

Haberler - DHA 28.01.2022 - 15:37 | Son Güncelleme : 28.01.2022 - 17:17

Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 1

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, 'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.

Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 2

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 3

“ACIMIZ BÜYÜK”

Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok" diye konuştu. 

Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 4

"ÇOK ERKEN GİTTİ"

Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 5

Şafak Mahmutyazıcıoğlu için Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü.

Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 6

Hacer Mahmutyazıcıoğlu, "Oğlum benim, kocaman oğlum" diyerek tabuta sarıldı. Ece Erken de elinden bırakmadığı eşinin fotoğrafını öptü.

Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 7

Cenazeye Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de katıldı.

Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 8
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 9
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 10
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 11
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 12
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 13
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 14
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 15
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 16
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 17
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 18
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 19
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 20
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 21
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 22
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 23
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 24
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 25
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 26
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 27
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 28
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 29
Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu: Keşke ben ölseydim - 30

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