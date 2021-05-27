Sıla'nın İlker Kaleli mesajında dikkat çeken ayrıntı

Sıla'nın, İlker Kaleli ile ilişkisini "Canımın canısın" notuyla ilan etmesi, akıllara eski eşi Hazer Amani için yazdığı, "Nasıl sevmek... Canımın canı" mesajını getirdi.

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27.05.2021 - 11:49

Ocak ayında şef Hazer Amani'den boşanan şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtı. Sıla sosyal medyadan "Canımın canısın" diyerek İlker Kaleli ile fotoğrafını yayınladı.







Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.







Ünlü şarkıcının Kaleli için kullandığı, "Canımın canısın" sözünü geçtiğimiz yıl eski eşi Hazer Amani ile paylaşımında da kullandığı ortaya çıktı.







Sıla, Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra şef Hazer Amani ile geçtiğimiz yıl ocak ayında nikah masasına oturmuş ancak Sıla'nın evliliği çok uzun sürmemiş ve boşanmıştı.

Kaleli ise son olarak Burçin Terzioğlu ve Biran Damla Yılmaz ile birliktelikleriyle gündeme gelmişti.

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