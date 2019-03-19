NTV

Sıla’nın itirazına ret

Sıla, Ahmet Kural hakkında ‘adli yargılamayı etkileme teşebbüsü ve suç delillerini yok etme’ suçundan verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Sıla’nın bu itirazı reddedildi.

  • 1

    Sıla, bir haber bülteninde, üzerinde oynanmış görüntüler yayınlandığını ve bunların Ahmet Kural tarafından basına verildiğini iddia ederek savcılığa başvurmuştu.

  • 2

    Kural hakkında, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve suç delillerini yok etme, gizleme' suçlamasıyla soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmişti.


  • 3

    Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Savcılık, kararında videonun zaten sosyal medyada dolaştığını belirtti. Daha sonra Sıla, takipsizlik kararına itiraz etti.


  • 4

    İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran ünlü şarkıcının itirazı, kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle hakimlik tarafından reddedildi.


  • 5

    Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ahmet Kural, 7 Mart'ta hakim karşısına çıkmış ve dava ertelenmişti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin