Sıla’nın itirazına ret
Sıla, Ahmet Kural hakkında ‘adli yargılamayı etkileme teşebbüsü ve suç delillerini yok etme’ suçundan verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Sıla’nın bu itirazı reddedildi.
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Sıla, bir haber bülteninde, üzerinde oynanmış görüntüler yayınlandığını ve bunların Ahmet Kural tarafından basına verildiğini iddia ederek savcılığa başvurmuştu.
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Kural hakkında, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve suç delillerini yok etme, gizleme' suçlamasıyla soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmişti.
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Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Savcılık, kararında videonun zaten sosyal medyada dolaştığını belirtti. Daha sonra Sıla, takipsizlik kararına itiraz etti.
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İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran ünlü şarkıcının itirazı, kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle hakimlik tarafından reddedildi.
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Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ahmet Kural, 7 Mart'ta hakim karşısına çıkmış ve dava ertelenmişti.