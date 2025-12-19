Sim sırma sanatını günümüzde yaşatıyor. Her eserini ilmek ilmek işliyor
19.12.2025 15:42
AA
Edirneli Radife Karagöz Ot, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen sim sırma sanatını, geleneksel yöntemlerle yaşatarak gelecek kuşaklara aktarıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 64 yaşındaki Ot, atölye çalışmalarını Kaleiçi semtindeki evinde sürdürüyor. Radife Karagöz Ot, kasnak, makas ve sim sırma ipliği kullanarak her eserini eski usullerle ilmek ilmek işliyor.
Edirne Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak da görev yapan Karagöz Ot, ailesinden öğrendiği sim sırma sanatının inceliklerini öğrencilerine aktarıyor. Radife Karagöz; bohça, bindallı, yatak örtüsü, kaftan, ayakkabı, çanta ve çeşitli süs eşyalarına işlediği eserlerini açtığı sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunuyor.
SANATA DÜŞKÜNLÜĞÜ AİLESİNDEN GELİYOR
Radife Karagöz Ot, Osmanlı sanatına düşkün bir ailede yetiştiğini ve sim sırmaya olan ilgisinin ailesinden geldiğini söyledi. Gençliğinde 4 yıl eğitim aldıktan sonra özel çalışmalar yapmaya başlayan Ot, yaklaşık 20 yıldır Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak kadim sanata yeni ustalar yetiştirmeye çalıştığını ifade etti.
Sim sırma sanatının kökeninin Arap Yarımadası'ndan Maraş bölgesine yerleşen topluluklara dayandığını anlatan Ot, sanatın zamanla "Maraş işi" olarak adlandırıldığını, Rumeli'ye ise Fatih Sultan Mehmet'in eşi Sitti Mükrime Hatun'un çeyizleriyle ulaştığını belirtti.
"BU SANATIN TRAKYADAKİ TEK TEMSİLCİSİYİM"
Radife Karagöz Ot, Edirne'nin bir saray şehri olması nedeniyle bu sanatın şehirde özellikle bohça, bindallı, kaftan, yatak örtüsü ve hamam bohçalarında yoğun şekilde işlendiğini aktardı.
Geleneksel yöntemlerle sanatı sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Ot, "Bu sanatın Trakya'daki tek temsilcisiyim. Usta öğreticiliğim süresince bu sanata 10 eğitici kazandırdım. Eski Osmanlı tarzı çalışıyorum. Ben el işçiliğiyle sanatı yapıyorum. Lazer kesim yerine makas kullanmayı tercih ediyorum. Osmanlı döneminde nasıl yapılıyorsa ben de o şekilde yapıyorum." dedi.
"OSMANLI USULÜYLE ÇALIŞIYORUM"
Aynı zamanda tasarımcı olduğunu belirten Ot, klasik hat ve silüetleri bozmadan eserlerine özgün dokunuşlar kattığını, her çalışmanın tek ve eşsiz olduğunu söyledi.
Radife Karagöz Ot, Edirne'de yaşayan padişahların tuğralarını konu alan koleksiyonunun Türk ve İslam Sanatları Müzesi'nde sergilendiğini, ayrıca Atatürk temalı sergilerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek sim sırma sanatının sevgi, sabır ve büyük emek istediğini dile getirdi.
Türkiye'de bu sanatı yapan kişi sayısının çok az olduğuna dikkat çeken Ot, "Ben çiziyorum, kesiyorum ve işliyorum. Bir benzeri daha olmuyor. Ben bu şekilde öğrendim ve Osmanlı'da yapılan usullerle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.