Sim sırma sanatını günümüzde yaşatıyor. Her eserini ilmek ilmek işliyor

Aynı zamanda tasarımcı olduğunu belirten Ot, klasik hat ve silüetleri bozmadan eserlerine özgün dokunuşlar kattığını, her çalışmanın tek ve eşsiz olduğunu söyledi.

Radife Karagöz Ot, Edirne'de yaşayan padişahların tuğralarını konu alan koleksiyonunun Türk ve İslam Sanatları Müzesi'nde sergilendiğini, ayrıca Atatürk temalı sergilerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek sim sırma sanatının sevgi, sabır ve büyük emek istediğini dile getirdi.

Türkiye'de bu sanatı yapan kişi sayısının çok az olduğuna dikkat çeken Ot, "Ben çiziyorum, kesiyorum ve işliyorum. Bir benzeri daha olmuyor. Ben bu şekilde öğrendim ve Osmanlı'da yapılan usullerle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.