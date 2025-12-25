Simge Sağın yıllar sonra itiraf etti. "Genç yaşta evlenip boşandım"

20'li yaşlarda evlendiğini ve boşandığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Bunu çok erken yaşta deneyimledim. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu anda. Gelinlik giydim ama onu bile tam hatırlamıyorum" dedi.

"Çok da başarılı bir evlilik olmadı benimki" diyen Sağın, "Evlenmeden bir gün önce bizim ev çok kalabalıktı, tüm akrabalarımız gelmişti. Ben de kalmak için komşumuza gittim ve Sevgi teyzeye 'Ben şimdi evlenmekten vazgeçsem ne olur?' dediğimi hatırlıyorum. O gece küçük bir pişmanlığım olmuştu" şeklinde konuştu.