Simge Sağın yıllar sonra itiraf etti. "Genç yaşta evlenip boşandım"
25.12.2025 15:03
NTV - Haber Merkezi
"Aşkın Olayım", "Yankı", "Üzülmedin mi?" ve "Önümüz Yaz" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Simge Sağın, yıllar sonra evlilik itirafıyla sosyal medyada gündem oldu.
Gerek şarkıları gerek sahne performansıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Uzun süredir yalnız olan Sağın, özel hayatıyla ilgili itirafıyla gündem oldu.
Banu Noyan'ın programına konuk olan Simge Sağın, bilinmeyenlerini anlattı. Hayattaki motivasyon kaynağının başarı olduğunu belirten ünlü şarkıcı, sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü de söyledi.
44 yaşındaki Simge Sağın, "Aile sevgisinin ne kadar güzel bir şey olduğunu şimdilerde anlıyorum. Aile sevgisi ve aile bağları çok önemli" dedi.
"ÇOK İYİ BİR ANNE OLURDUM"
"Anne olmak istiyor musun?" sorusuna yanıt veren Simge, "Bugüne kadar yeterince istemedim bunu. Doğru bir baba adayı da bulamadım, o kapasiteyi çoğu erkekte göremiyorum. Eğer öyle bir şey olursa tekrar düşünebilirim. Ama olsaydım çok iyi bir anne olurdum" dedi.
"20'li yaşlarda gelinlik giyme hayalin var mıydı?" sorusuna yanıt veren Simge Sağın, itirafıyla şaşırttı.
ÇOK ERKEN YAŞTA EVLİLİĞİ DENEYİMLEMİŞ
20'li yaşlarda evlendiğini ve boşandığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Bunu çok erken yaşta deneyimledim. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu anda. Gelinlik giydim ama onu bile tam hatırlamıyorum" dedi.
"Çok da başarılı bir evlilik olmadı benimki" diyen Sağın, "Evlenmeden bir gün önce bizim ev çok kalabalıktı, tüm akrabalarımız gelmişti. Ben de kalmak için komşumuza gittim ve Sevgi teyzeye 'Ben şimdi evlenmekten vazgeçsem ne olur?' dediğimi hatırlıyorum. O gece küçük bir pişmanlığım olmuştu" şeklinde konuştu.