Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili

Şarkıcı Simon Le Bon ile eski manken Yasmin Le Bon İspanya'nın gözde tatil beldesi Formentera'da görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

23.08.2021 - 17:22

Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 1
Şarkıcı Simon Le Bon ile eski manken Yasmin Le Bon tatili için soluğu İspanya'nın gözde tatil beldesi Formentera'da aldı.

Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 2
36 yıldır evli olan çiftin romantik anları kameralara da yansıdı.


Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 3
İkili bol bol güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Üç çocuğu bulunan çift, yüzdükten sonra da romantik anlar yaşadı.


Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 4
İkili, 1984 yılında tanışıp, 1985'de evlenmişti.

İşte çiftin tatilinden diğer kareler...
Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 5
Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 6
Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 7
Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 8
Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 9
Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 10
Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 11
Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 12
Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili - 13

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