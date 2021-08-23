Simon Le Bon ile Yasmin Le Bon'un İspanya tatili

Şarkıcı Simon Le Bon ile eski manken Yasmin Le Bon İspanya'nın gözde tatil beldesi Formentera'da görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K) Şarkıcı Simon Le Bon ile eski manken Yasmin Le Bon tatili için soluğu İspanya'nın gözde tatil beldesi Formentera'da aldı. 36 yıldır evli olan çiftin romantik anları kameralara da yansıdı. İkili bol bol güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Üç çocuğu bulunan çift, yüzdükten sonra da romantik anlar yaşadı. İkili, 1984 yılında tanışıp, 1985'de evlenmişti. İşte çiftin tatilinden diğer kareler...