Sinan Akçıl ile TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu buluştu
07.04.2026 16:53
NTV - Haber Merkezi
Milli Takım için yeni bir marş hazırlayacağının sinyallerini veren Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması büyük bir sevince sebep oldu. 24 yıl aradan sonra gelen tarihi başarı sonrası yeni marş tartışmalarını da başlattı.
Megastar Tarkan’ın 2002 Dünya Kupası için hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı hala popülerliğini korurken, Milli Takım için yeni marş hazırlanması yönünde beklentiler de oluştu.
Milli Takım için marş hazırlama konusuna "Sanırım 2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın" paylaşımıyla yeşil ışık yakan Sinan Akçıl,Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin sonunda TFF Başkanı, ünlü müzisyene üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti.
Akçıl ile Hacıosmanoğlu'nun birlikte verdiği poz, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşıldı.
"YENİ BİR MARŞA GEREK VAR MI EMİN OLAMIYORUM"
Öte yandan birkaç gün önce havaalanında muhabirlerle sohbet eden Tarkan da A Milli Takım'a yeni bir marş hazırlanması konusundaki sorulara yanıt vermişti. Ünlü sanatçı, “Var olan milli marşımız çok güzel. Yenisine gerek var mı emin olamıyorum. Uçakta gelirken bir şeyler oldu galiba. Bakalım inşallah. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir" ifadelerini kullanmıştı.