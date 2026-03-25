Sinan Bengier'in aort damarı yırtıldı. Ameliyat olan usta oyuncu yaşadıklarını anlattı
25.03.2026 12:28
AA
Usta oyuncu Sinan Bengier, kasık ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede acil ameliyata alındı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Bengier, yaşadıklarını anlattı.
“Bir Demet Tiyatro”, "Olacak O Kadar", "Çılgın Bediş" gibi yapımlarla tanınan Sinan Bengier, şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. 77 yaşındaki usta oyuncu, ilk değerlendirmenin ardından genel cerrahi bölümüne yönlendirildi. Yapılan tetkikler sonucunda Bengier'in karın aort damarında yırtılma ve karın içinde hematom olarak adlandırılan kan birikimi olduğu ortaya çıktı.
Bunun üzerine Sinan Bengier için acil ameliyat kararı alındı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 6 saatlik ameliyatta Bengier'in yırtılan aort damarı ile kasık damarları, suni damar kullanılarak onarıldı.
Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda takip edilen Bengier, daha sonra servise alındı ve ardından taburcu edildi.
Bengier'in doktoru Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Koray Ak süreci anlattı. Ak, “Kontrollerde karın aort damarının rüptüre olduğu ve buna bağlı kanamanın sol kasık damarına kadar ilerlediği görüldü. Hızla ameliyat planlaması yaparak hastamızı, rüptüre abdominal aort anevrizması nedeniyle ameliyata aldık” dedi.
Bengier'in ameliyatında açık cerrahi yöntem kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Koray Ak, “Yaklaşık 6 saat süren operasyonla anevrizma başarıyla onarıldı” diye konuştu.
Yaklaşık 1 haftalık hastane yatış sürecinin ardından Bengier'in taburcu edildiğini belirten Ak, kontrollerinde de hastanın genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.
"DOKTORUM '3-4 GÜN YAŞAYABİLİRSİN AMA ALTINCI GÜNÜ GÖREMEYEBİLİRSİN' DEDİ"
Sinan Cengiz Bengier ise yaşadığı sağlık sorununun ciddiyetini ilk etapta fark edemediğini, ağrılarına rağmen oyunlarını sürdürdüğünü söyledi.
Kasık bölgesindeki ağrının artması üzerine hastaneye başvurduğunu anlatan Bengier, doktorların ilk fıtık olabileceğini söylediğini sonrasında tek bir kadın doktorun cerrah arkadaşından görüş aldığını ifade etti.
Ardından Prof. Dr. Koray Ak'ın sonuçlarını gördüğünü ve durumun çok riskli olduğunu söylediğini ifade eden Bengier, o anı şu sözlerle anlattı:
“Ben 'Yarın gelelim' dedim. Hani eve gidip pijama, terlik alalım diye düşündüm. Ancak doktor, 'Bu kapıdan çıkamayabilirsin' dedi. 'Nasıl yani' dedim. 'Buradan çıkıp asansöre binebilirsin ama inemeyebilirsin, eve gidersin ama geri gelemeyebilirsin, 3-4 gün yaşayabilirsin ama 6'ncı günü göremeyebilirsin' dedi.”
"BANA YENİDEN HAYAT VERDİLER"
Fıtık şüphesiyle geldiği hastanede kaldığını söyleyen Bengier, ertesi sabah ameliyata girdiğini ifade etti. Usta oyuncu, sözlerini “Şimdi iyiyim, ayaktayım çok şükür. Bir insanın hayat kurtarması belki nadir olur ama hocam benim hayatımı kurtardı. Bana adeta yeniden hayat verdi. Çok mutluyum” diye sürdürdü.
Yaklaşık 1 ay sonra yeniden çalışmaya dönebileceğini belirten Sinan Bengier, "57 yıldır hep ayaktayım. Biraz dinleneceğim. Bu süreçte neler yapabileceğimi düşüneceğim. El becerim iyidir, belki oturarak bir şeyler üretirim. Belki de yine tiyatroya devam ederim, kısmet" ifadelerini kullandı.