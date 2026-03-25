Sinan Bengier'in aort damarı yırtıldı. Ameliyat olan usta oyuncu yaşadıklarını anlattı

“Bir Demet Tiyatro”, "Olacak O Kadar", "Çılgın Bediş" gibi yapımlarla tanınan Sinan Bengier, şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. 77 yaşındaki usta oyuncu, ilk değerlendirmenin ardından genel cerrahi bölümüne yönlendirildi. Yapılan tetkikler sonucunda Bengier'in karın aort damarında yırtılma ve karın içinde hematom olarak adlandırılan kan birikimi olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Sinan Bengier için acil ameliyat kararı alındı. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 6 saatlik ameliyatta Bengier'in yırtılan aort damarı ile kasık damarları, suni damar kullanılarak onarıldı.

Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda takip edilen Bengier, daha sonra servise alındı ve ardından taburcu edildi.