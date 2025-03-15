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Şinasi Yurtsever Hayatı | Oyuncu Şinasi Yurtsever kimdir, nereli, eşi kim?

Başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, henüz 51 yaşındayken mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özellikle Kardeş Payı dizisindeki Hilmi karakteri ile adından söz ettiren Yurtsever, 1996 yılından itibaren sektörde başarılı çalışmalara imza atmıştı. Sevenleri Şinasi Yurtsever'in hayatına dair detayları araştırıyor.

Şinasi Yurtsever Hayatı | Oyuncu Şinasi Yurtsever kimdir, nereli, eşi kim? - 1

Şinasi Yurtsever, İşler Güçler, Kardeş Payı ve Düğün Dernek gibi yapımlarda oynadığı karakterlerle izleyenlerin gönlüne taht kurdu. 2016 yılında Ferihan Kaya ile hayatını birleştirdi. Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde mide kanserinden vefat etti. Şinasi Yurtsever aslen nereliydi?

YAŞAM HABERLERİ

Şinasi Yurtsever Hayatı | Oyuncu Şinasi Yurtsever kimdir, nereli, eşi kim? - 2

ŞİNASİ YURTSEVER HAYATI

Yurtsever, 16 Temmuz 1973'te Erzincan'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü.

Oyuncu 1996 yılında Hemşerim adlı dizi ile kariyerine başladı. 1997-2000 yılları arasında Küçük İbo adlı yapımda rol aldı. Sonrasında; Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza, Çalgı Çengi, Düğün Dernek projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürdü.

Şinasi Yurtsever, 2016 yılında Ferihan Kaya ile dünyaevine girdi. 13 Mart günü ise mide kanserinden İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Yurtsever için saat 11:00'de Atatürk Kültür Merkezi'nd anma töreni düzenlenecek. Oyuncunun cenazesi aynı gün saat 13:20'de Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Şinasi Yurtsever Hayatı | Oyuncu Şinasi Yurtsever kimdir, nereli, eşi kim? - 3

Dizileri

2025 - Yüzde İki
2024 - İnci Taneleri
2023 - Organizasyon Bizim İşimiz
2022 - Gizli Saklı
2020 - Tutunamayanlar
2019 - Dengi Dengine
2014 - Kardeş Payı
2012 - İşler Güçler
2011 - Sen de Gitme
2010 - Aşk ve Ceza
2009 - Ramazan Güzeldir
2009 - Kapalıçarşı
2009 - Bir Bulut Olsam
2008 - Ayışığı
2008 - Avrupa Yakası
2004-2007 - Yabancı Damat
2003 - Alacakaranlık
2002 - Kınalı Kar
2001 - Cinlerle Periler
1999 - Yılan Hikâyesi
1998 - Örümcek
1998 - Küçük İbo
1998 - Dış Kapının Mandalları
1996 - Hemşerim
1996 - Başka İstanbul Yok

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