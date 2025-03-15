Şinasi Yurtsever Hayatı | Oyuncu Şinasi Yurtsever kimdir, nereli, eşi kim?

ŞİNASİ YURTSEVER HAYATI

Yurtsever, 16 Temmuz 1973'te Erzincan'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü.



Oyuncu 1996 yılında Hemşerim adlı dizi ile kariyerine başladı. 1997-2000 yılları arasında Küçük İbo adlı yapımda rol aldı. Sonrasında; Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza, Çalgı Çengi, Düğün Dernek projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürdü.



Şinasi Yurtsever, 2016 yılında Ferihan Kaya ile dünyaevine girdi. 13 Mart günü ise mide kanserinden İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Yurtsever için saat 11:00'de Atatürk Kültür Merkezi'nd anma töreni düzenlenecek. Oyuncunun cenazesi aynı gün saat 13:20'de Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.