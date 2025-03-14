Şinasi Yurtsever ölüm nedeni: Oyuncu Şinasi Yurtsever kimdir, nereli, eşi kim?
Başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, henüz 51 yaşındayken mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özellikle Kardeş Payı dizisindeki Hilmi karakteri ile adından söz ettiren Yurtsever, 1996 yılından itibaren sektörde başarılı çalışmalara imza atmıştı. Sevenleri Şinasi Yurtsever'in hayatına dair detayları araştırıyor.
Şinasi Yurtsever, İşler Güçler, Kardeş Payı ve Düğün Dernek gibi yapımlarda oynadığı karakterlerle izleyenlerin gönlüne taht kurdu. 2016 yılında Ferihan Kaya ile hayatını birleştirdi. Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde mide kanserinden vefat etti. Şinasi Yurtsever aslen nereliydi?