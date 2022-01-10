Sinead O'Connor oğlunun intihar ettiğini açıkladı

Haberler 10.01.2022 - 12:57 | Son Güncelleme : 10.01.2022 - 12:58
Nothing Compares 2 U şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran, albümleri satış rekorları kıran dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor’ın 17 yaşındaki oğlunun önceki gün hayatını kaybettiği öğrenilmişti. 2018'de Müslüman olarak adını değiştiren şarkıcının oğlu, bir süredir kayıptı. O'Connor, evlat acısı yaşarken, oğlunun nasıl öldüğünü açıkladı.
Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, oğlunun geçen hafta hastaneden kaçtıktan sonra intihar ettiğini söyledi.
55 yaşındaki şarkıcı, oğlu Shane'in intiharıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarında, 'intihardaki sorumluluklarını kabule yanaşmayan' İrlandalı devlet yetkililerini hedef aldı.
Perşembe günü kayıp şikayetiyle polise başvurduğu oğlunun cuma günü cenazesinde kimlik tespiti yaptığını söyleyen şarkıcı, “Tanrı affedebilir ama ben İrlanda devletini asla affetmeyeceğim” dedi.
O’Connor, oğlu Shane ile ilgili açıklamasında, ruh sağlığı tedavisi gördüğü hastane ile çocuk ve aile destek kurumu Tusla’nın yetkililerini suçladı. O’Connor, Tusla yetkililerinin sorumluluğu kabul etmediğini, “izlemeye aldıkları pek çok çocuğun da öldüğünü” anlattı.
İntihar girişimine karşı gözetim altındayken perşembe günü hastaneden kaçan ve son olarak cuma günü Güney Dublin'deki Tallaght'ta görülen oğlunun intiharıyla ilgili İrlanda devletini, özellikle de aile ve çocuk kurumu Tusla'yı suçlayan şarkıcı, bir süre oğlunun cenaze işleriyle meşgul olacağını, daha sonra, Shane’in ölümünden sorumlu tuttuğu yetkililerin söylediği yalanları ifşa edeceğini açıkladı.
Ünlü şarkıcı, "Tanrı İrlanda devletini affedebilir ama ben asla affetmem" ifadesini kullandı.
O’Connor, "Şimdi Tusla yapacağı medya açıklamasını benimle görüşmek istiyor, kuşkusuz ki, çocuğumu İrlanda Devleti'nin elinde ölmemiş gibi gösterme çabalarına katılmamı istiyor. Tusla ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi (HSE) uluslararası sorgulamaya karşı dürüstlükten uzak bir açıklama yayımlayacak. Bir dolu yalan ve sorumluluğu kabul etmeyi reddetme. Her zamanki gibi gözetimlerinde ölen çocukların mahremiyetiyle ilgili kadir-i mutlak ve sahte endişe kisvesi altında yapacaklar bunu” dedi.
Ünlü şarkıcı ayrıca, "Hazır olduğumda İrlanda devletinin cahil, kötücül, kendine hizmet eden, yalancı biçimleri Tusla ile HSE'nin oğlumun ölümünü nasıl mümkün kıldıklarını ve kolaylaştırdıklarını anlatacağım. (Kadınlarla kız çocuklarının köle olarak çalıştırıldığı Katolik Kilisesi kurumları) Magdalene İrlandası hiçbir yere gitmedi, hala burada. Gençlere sorun” ifadesini kullandı.
“Tusla'nın ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına, gerekli özen ve bakımı sağladıklarına dair her türlü açıklaması paçavradan ibaret tuzaktır” diyen şarkıcı, “Çok fazla çocuk öldürdüler ve bu kez kendilerini aklayamayacaklar. Tusla'nın gözetimi altında çok fazla çocuk ölüyor" dedi.
İrlandalı şarkıcı "Bilin bakalım oğlum kendini astığı ilmiği yapmayı nereden öğrendi? Bir hafta önce uğraşıyordu, ona sorduğumda, bana Linndara'daki çocuk psikiyatri hastanesindeki bilgisayarda bunun üzerinde çalıştığını söyledi. Orada psikoz tedavisi görürken" diye ekledi.
HSE, basının sorularına 'münferit vakalar hakkında yorum yapmadığı, yaparsa kimliği belirlenebilir bireylerle ilgili bilgileri ifşa edebileceği, bunun da gizliliği yerine getirme konusundaki etik gerekliliği ihlal edebileceği' yanıtını verdi.
Dört çocuk annesi O'Connor, oğlunun ölüm haberini de sosyal medyadan açıklamış, “Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim. Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat" demişti.
Ünlü şarkıcı, oğlu kaybolduktan sonra da sosyal medya hesabından ona seslenip kendisiyle iletişim kurması için çağrıda bulunmuştu.
O'Connor o paylaşımda oğluna şöyle seslenmişti:
"Shane senin hayatın çok değerli. Tanrı, senin yüzüne o güzel gülümsemeyi boşuna yerleştirmedi. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme."
O'Connor, o mesajda oğluna İrlanda polis teşkilatı Gardai'ye gitmesini de önermişti. Ardından da "Seni hastaneye götürelim" diye eklemişti. Fakat ünlü şarkıcının, oğluna ulaşma çabası işe yaramadı ve Shane genç yaşında hayata veda etti.
Sinead O'Connor, 2018 yılında, Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurmuştu.
O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" demişti.