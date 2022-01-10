Sinead O'Connor oğlunun intihar ettiğini açıkladı

"YALANLARINI İFŞA EDECEĞİM"

O’Connor, oğlu Shane ile ilgili açıklamasında, ruh sağlığı tedavisi gördüğü hastane ile çocuk ve aile destek kurumu Tusla’nın yetkililerini suçladı. O’Connor, Tusla yetkililerinin sorumluluğu kabul etmediğini, “izlemeye aldıkları pek çok çocuğun da öldüğünü” anlattı.

İntihar girişimine karşı gözetim altındayken perşembe günü hastaneden kaçan ve son olarak cuma günü Güney Dublin'deki Tallaght'ta görülen oğlunun intiharıyla ilgili İrlanda devletini, özellikle de aile ve çocuk kurumu Tusla'yı suçlayan şarkıcı, bir süre oğlunun cenaze işleriyle meşgul olacağını, daha sonra, Shane’in ölümünden sorumlu tuttuğu yetkililerin söylediği yalanları ifşa edeceğini açıkladı.