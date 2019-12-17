Sinead O'Connor yeniden sahnede

Nothing Compares 2 You adlı şarkısıyla 1990'lı yıllarda müzik dünyasında damga vuran İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor Avrupa turnesi kapsamında dün İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena'da konser verdi.
Geçen yıl Müslüman olduktan sonra adını Shuhada Sadaqat olarak değiştiren ve başörtüsü takmaya başlayan 90’lı yılların fenomen ismi, Avrupa turnesinde de sahneye örtüsüyle çıktı.
Londra’dan önce Almanya’nın Berlin kentinde sahne alan şarkıcı, 53’üncü yaşını da sahnede kutladı.
Geçen yıl, Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini sosyal medya üzerinden duyuran O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Albümleri dünyada satış rekorları kıran şarkıcı ve söz yazarı, 2017’de ABD'nin New Jersey eyaletinde ucuz bir yol kenarı motelinde kaldığı ve ruhsal sorunlarıyla baş etmeye çalıştığı haberleriyle gündeme gelmişti.
İntihara eğilimli olduğu açıklanan O’Connor, mevcut hazin durumunu anlatan bir video yayınlayarak, “Tamamen kendimle başbaşayım. Hayatımda, benim kahraman olduğumu söyleyen ve bu sayede şu anda hayatta olmamı sağlayan doktorum, dünyanın en tatlı adamı olan psikiyatristimden başka kimse yok" demişti.
O’Conner, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Eğitimini tamamlayamayan sanatçı, en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın ‘Evergreen’ adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince Tua Nua adlı bir topluluğa katıldı. 1983 yılında babasının desteğiyle girdiği ‘Newtown’ adlı okulda müziğe iyice yoğunlaşarak bir deneme albümü çıkardı. Ertesi yıl, bir müzik dergisi aracığıyla tanıştığı Columb Farrey'in yönlendirmesiyle ‘Ton Ton Macoute’ adını verdiği kendi müzik topluluğunu oluşturdu. Küçük bar ve gece kulüplerinde sahneye çıkan Ton Ton Macoute, tam adını duyurmaya başladığı 1985 yılı sürecinde annesini bir trafik kazasında kaybetti.
İsveçli eşiyle olan ikinci evliliğini 2003 yılında bitiren sanatçı, yaptığı albümlerle beğeni toplayarak listelerde üst sıralarda yer aldı. İrlandalı sanatçının çalkantılı hayatı nedeniyle servetini hızla erittiği biliniyor. Hatta 2005 yılında 6 milyon dolar kişisel serveti olan O'Connor'ın düzenli telif gelirine rağmen hızla sıfırı tüketmesi şov dünyasında ibretlik bir öykü olarak hafızalara girdi. Sanatçı yeniden müziğe yönelerek, konser vermeye başladı.
John Reynolds ile evlenen O’Conner, Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı. 1990 yılında, Prince’in sözlerini yazdığı ‘Nothing Compares 2 U’ adlı şarkıyla zirveye çıkan O’Conner, layık görüldüğü Grammy Ödülü'nü reddetmesiyle hafızalara kazındı. Politik kimliğini sanatıyla birlikte ön plana çıkararak, ABD ve savaş karşıtı bir çizgi izleyen sanatçı, 1992 yılında Papa II. Jean Paul'ün Katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtmasıyla dindar kamuoyunun tepkisini çekti.