Sinead O'Connor yeniden sahnede

"MÜSLÜMANLIKTAN GURUR DUYUYORUM"

Geçen yıl, Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini sosyal medya üzerinden duyuran O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" ifadelerini kullanmıştı.