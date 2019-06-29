Sinem Kobal: Anne olma fikri içimi kıpır kıpır yapıyor

Kobal, “Evlilik, ayaklarının yere bastığını, tamamlanmış ve güçlü hissettirdi. Sevmek ve sevilmek çok güzel bir duygu. Hayatımın en güzel ve iyi hissettiğim üç yılı oldu. Aile olmak, yuva kurmak, çok kıymetli” şeklinde konuştu.

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"Kenan, plak düşkünü ve gerçekten müzikle ilgili inanılmaz bir zevki var. Benim de o anlamda ufkumu açtı ve bana çok şey kattı. Beraber plakçılara gitmekten büyük keyif alıyoruz. Onunlayken çok gülüyorum ve eğleniyorum” dedi.



