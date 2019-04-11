Sinem Kobal: Birbirimize pahalı değil manevi hediyeler alırız

1 Bir ayakkabı markasının reklam yüzü olan Sinem Kobal, Los Angeles'ta çekilen reklam filmini basın mensuplarıyla beraber izledi. Kobal’ın ev sahipliği yaptığı davette yakın dostları, Yasemin Özilhan ve Burçin Terzioğlu da ünlü oyuncuyu yanlız bırakmadı.

2 Kobal, “Çok keyif alarak çalıştık. Yaz aylarını çok seviyorum, enerjimi yukarı çektiğini düşünüyorum. Ayakkabı da benim çocukluğumdan beri tutkumdu. Yazın enerjisinin insanlara nasıl geçiririz diye düşünürken, Los Angeles’a gittik. Gitmişken tatil de yaptım. Çekimleri tamamladıktan sonra bolca gezdim. 1 haftalıkta olsa güzeldi” dedi.







3 Ayakkabılara karşı büyük bir zaafı olduğunu dile getiren Kobal, "Ayakkabıya servet verenlerden misiniz?" sorusuna, “İşimiz gereği bazen iddialı seçimler yapılabiliyor ama ben o kadar pahalı tercih etmem. Bazen yaptığınız iş gereği pahalı giyinebiliyoruz ama en pahalı parçayı da giyseniz bazı zaman şık olamayabilirsiniz. Özel galalar ve davetlerde tabi ki iddialı giyinebilmek adına pahalı giyiniyorum” şeklinde yanıt verdi.







4 Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında da konuştu. İmirzalıoğlu’nun özel günleri atlamadığını dile getiren Kobal, "Birbirimize pahalı hediyeler almayız mesela zevklerimize göre daha manevi hediyeler alırız" dedi.





