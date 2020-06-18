Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı)

Corona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasının ardından ünlü isimler soluğu tatilde almaya başladı. Birçok ünlü rotasını Ege ve Akdeniz'e çevirdi.Son olarak Sinem Kobal bir paylaşımda bulundu. İşte sezonu açmaya başlayan bazı ünlülerin tatillerinden kareler...

18.06.2020 - 15:18

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı) - 1
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı) - 2
Aslı Bekiroğlu - Ayvalık
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı) - 3
Simay Barlas
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı) - 4
MERVE TOY


Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı) - 5
EZGİ AVCI - BODRUM
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı) - 6
CAN BONOMO-ÖYKÜ KARAYEL


Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı) - 7
HİLAL ALTINBİLEK - BODRUM


Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı) - 8
TANEM SİVAR


Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı) - 9
ŞEYMA SUBAŞI
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı) - 10
MERVE TOY

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