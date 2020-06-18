Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı)
Corona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasının ardından ünlü isimler soluğu tatilde almaya başladı. Birçok ünlü rotasını Ege ve Akdeniz'e çevirdi.Son olarak Sinem Kobal bir paylaşımda bulundu. İşte sezonu açmaya başlayan bazı ünlülerin tatillerinden kareler...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.