Sinem Kobal ve Kenan İmirzalioğlu tatil sezonunu Marmaris’te açtı
Magazin dünyasının gözde oyuncu çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalioğlu, tatil sezonunu Marmaris’te açtı. Bayram öncesi Bozburun’da tatilin keyfini çıkaran ikiliye, arkadaşları eşlik etti
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1Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, magazin dünyasının gözde oyuncu çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalioğlu, tatil sezonunu Marmaris’te açtı. İmirzalıoğlu, arkadaşlarıyla sabah saatlerinde deniz keyfi yaparken, Kobal ise dinlenmeyi tercih etti.
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2Bir ara kumsalda yürüyüş yapan çift, arkadaşlarıyla denizde taş sektirme yarışı da yaptı.
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3Yürüyüş yaptığı sırada arka arkaya hapşıran Kobal’ın gözlüklerinin gözünden düşmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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4Öğleden sonra bir botla çıkmaya hazırlanan çift, çıkan bir aksaklıktan dolayı uzun süre botu hareket ettiremedi.
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5Ne olduğunu merak eden güzel oyuncu da bottan inerek olaya dahil oldu. Botun hareket etmesiyle dümene geçen yakışıklı oyuncu, bota halatın takıldığını fark etti.
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Botu halattan kurtarma işi ise Kobal’a düştü. Kobal, botun ön kısmından kendini denize doğru salarak botun altına eğildi. Yaklaşık 5 dakika botu kurtarmaya uğraşan güzel oyuncuyu eşi ve arkadaşları şaşkınlık izledi. Uzun uğraşlar sonucu botu halattan kurtaran Kobal’ı eşi arkadaşları tebrik etti.
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Çift ve arkadaşları denize açılarak akşam saatlerinde geri döndü. Bir mekanda yemek yiyen çift, deniz kenarında yürüyerek kaldıkları apart eve giriş yaptı.