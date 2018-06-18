Sinem Kobal'ın filmine iptal kararı

Romantik Komedi serisinin üçüncü filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Sinem Kobal'ın projesi yapım şirketi tarafından iptal edildi.
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Sinem Kobal’ın 1 milyon lira istediği için Romantik Komedi 3'ün kadrosundan çıkarıldığı öne sürülmüş, güzel oyuncu ise iddiayı yalanlayarak kadroda yer aldığını ve yakında kamera karşısına geçeceğini söylemişti.
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Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Kobal çekimler için gün sayarken, kötü bir haberle yıkıldı. Yapım şirketi Boyut Film, projenin iptaline karar verdi.
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Boyut Film’in bu kararı almasının nedeni ise; Romantik Komedi 3'le aynı dönemde çekilecek olan Mucize 2 filminin bütçesi olarak gösterildi.
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Romantik Komedi 3'ün gişe gelirinin masraflarını karşılayamayacağını düşünen şirket yetkilileri, ellerindeki tüm bütçeyi Mucize 2'ye harcamaya karar verince diğer projeyi rafa kaldırdı.
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Filmde Sinem Kobal’ın yanı sıra Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Cemal Hünal, Burcu Kara, Gürgen Öz ve Gökçe Özyol da rol alacaktı.