NTV

Sinem Kobal'ın filmine iptal kararı

Romantik Komedi serisinin üçüncü filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Sinem Kobal'ın projesi yapım şirketi tarafından iptal edildi.

  • 1

    Sinem Kobal’ın 1 milyon lira istediği için Romantik Komedi 3'ün kadrosundan çıkarıldığı öne sürülmüş, güzel oyuncu ise iddiayı yalanlayarak kadroda yer aldığını ve yakında kamera karşısına geçeceğini söylemişti.
  • 2

    Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Kobal çekimler için gün sayarken, kötü bir haberle yıkıldı. Yapım şirketi Boyut Film, projenin iptaline karar verdi.
  • 3

    Boyut Film’in bu kararı almasının nedeni ise; Romantik Komedi 3'le aynı dönemde çekilecek olan Mucize 2 filminin bütçesi olarak gösterildi.
  • 4

    Romantik Komedi 3'ün gişe gelirinin masraflarını karşılayamayacağını düşünen şirket yetkilileri, ellerindeki tüm bütçeyi Mucize 2'ye harcamaya karar verince diğer projeyi rafa kaldırdı.
  • 5

    Filmde Sinem Kobal’ın yanı sıra Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Cemal Hünal, Burcu Kara, Gürgen Öz ve Gökçe Özyol da rol alacaktı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin