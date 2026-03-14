Sinema dünyasının en kötüleri seçildi. 46. Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu
14.03.2026 08:57
NTV - Haber Merkezi
En kötü film ve performanslara verilen Altın Ahududu Ödülleri'nin (Razzie) kazananları belli oldu. Ice Cube'un başrol oynadığı "Dünyalar Savaşı " filmi geceye damga vurdu.
Yılın en kötülerinin belirlendiği Altın Ahududu Ödülleri (Razzie) her yıl dağıtılmaya devam ediyor. 1981'den beri düzenlenen ödül gecesinde kazananlara yaklaşık 5 dolar değerindeki altın rengine boyanmış ahududu heykeli takdim ediliyor.
Şimdiye kadar ödülünü almak için törene katılan oyuncular sadece Tom Green, Halle Berry ve Sandra Bullock oldu. Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Altın Ahududu Ödülleri'ni (Razzie) kazananlar belli oldu.
Geceye 5 dalda ödül kazanan Ice Cube'un başrol oynadığı "War of the Worlds" (Dünyalar Savaşı) filmi damga vurdu. İşte 2026 Altın Ahududu Ödülleri'ni kazananlar...
EN KÖTÜ FİLM
War of the Worlds
EN KÖTÜ YÖNETMEN
Rich Lee / War of the Worlds
EN KÖTÜ SENARYO
War of the Worlds / Kenny Golde, Marc Hyman
EN KÖTÜ ÖNCÜL, YENİDEN ÇEKİM, TAKLİT veya DEVAM FİLMİ
War of the Worlds (Dünyalar Savaşı)
EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU
Ice Cube / War of the Worlds
EN KÖTÜ KADIN OYUNCU
Rebel Wilson / Bride Hard
EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Scarlet Rose Stallone / Gunslingers
EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Yedi yapay cüce / Snow White
EN KÖTÜ EKRAN ÇİFTİ
Pamuk Prenses ve yedi yapay cüce
Bu yıl Hugh Jackman ile başrolleri paylaştığı "Song Sung Blue" filmindeki performansıyla Oscar'a En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen Kate Hudson ise gecede Razzie Kurtarıcı Ödülü'nü kazandı.
Craig Brewer imzalı müzikal türündeki film “Song Sung Blue”, müzisyen bir çift olan Mike ve Claire Sardina’nın gerçek hikayesini konu ediyor.
Öte yandan 46'ncı Altın Ahududu Ödülleri'ne damga vuran War of the Worlds (Dünyalar Savaşı) filmi, aldığı kötü eleştirilerin ardından Rotten Tomatoes tarafından tüm zamanların en kötü filmlerinden biri olarak kabul edilmişti.
H.G. Wells'in romanından uyarlanan Rich Lee imzalı film, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda üst düzey bir siber güvenlik analisti olan Will Radford'ı konu alıyor. Eva Longoria, Michael O'Neill gibi isimlerin rol aldığı filmde; Radford karakterini Ice Cube canlandırdı.