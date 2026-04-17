Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (17 Nisan 2026)

"571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed", İslamiyet'in doğuşunu ve Hazreti Muhammed'in hayatını odağına alıyor. Pedagogların onayıyla hazırlanan yapım, Hazreti Peygamber'in çocukluk yıllarını ve toplumdaki adaletsizliklere karşı duruşunu eğitici bir dille beyaz perdeye taşıyor. Film hem çocuklara hem de ailelere hitap etmeyi amaçlıyor.

LARGO WINCH: DÜNYANIN DURDUĞU AN

Tomer Sisley'in bir kez daha efsanevi karakteri oynadığı "Largo Winch: Dünyanın Durduğu An", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Çizgi roman dünyasından sinemaya uyarlanan filmde, büyük bir finans imparatorluğunu yöneten Largo Winch'in, küresel bir komployla karşı karşıya kalması ve oğlunun kaçırılmasıyla başlayan olaylar zinciri konu ediliyor.

Sisley'in yanı sıra James Franco, Clotilde Hesme, Elise Tilloloy, Denis O'Hare ve Narayan David Hecter'ın rol aldığı yapımı, Olivier Masset-Depasse yönetti.