Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (17 Nisan 2026)
17.04.2026 09:27
AA
Sinemalarda bu hafta 7 film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımları Gani Müjde imzalı "Başıbozuklar" ve Anne Hathaway'in başrol oynadığı "Mother Marry" oldu.
BAŞIBOZUKLAR
Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği “Başıbozuklar”da Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren ve Mustafa Üstündağ rol alıyor.
Senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı film, Alaçatı'da konser vereceklerini düşünerek yola çıkan bir müzik grubunun, yanlışlıkla Suriye'deki bir Amerikan füze üssüne varmasıyla gelişen olayları konu alıyor.
HAYVANLAR ALEMİ
Daniel Hernandez Torrado'nun yönettiği, orijinal adı "Animal Adventures: Save the Forest" olan animasyon film "Hayvanlar Alemi", ormanlarını korumaya çalışan bir grup cesur hayvanın hikayesini konu alıyor.
MOTHER MARRY
Başrollerini Anne Hathaway ve Michaela Coel'in paylaştığı "Mother Mary"nin yönetmenliğini David Lowery üstlendi. Film, şöhretin getirdiği baskılarla başa çıkmaya çalışan bir sanatçının iç dünyasını ve çevresindekilerle yaşadığı çatışmaları anlatıyor.
CİNNET-İ SIRA
Sırlarla dolu geçmişiyle yüzleşen bir ailenin dramını korku ögeleriyle harmanlayan yerli film "Cinnet-i Sırra", gizemli ve metafizik olayların yaşandığı karanlık bir hikayeyi izleyiciyle buluşturuyor.
Cengiz Kaplan'ın yönettiği, Mona Özlem Yeşil'in senaryosunu yazdığı yapımda, Cengiz Kaplan, Ada Mural ve Dilay Dilara Konuk rol aldı.
LEE CRONIN'DEN MUMYA
Lee Cronin imzalı "Lee Cronin'den Mumya", 8 yıl önce çölde kaybolan kızlarının aniden dönmesiyle hayatları değişen bir ailenin yaşadığı korku dolu olayları konu alıyor. Filmde, Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace başrolleri paylaşıyor.
571 RAHMET PEYGAMBERİ HZ. MUHAMMED
"571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed", İslamiyet'in doğuşunu ve Hazreti Muhammed'in hayatını odağına alıyor. Pedagogların onayıyla hazırlanan yapım, Hazreti Peygamber'in çocukluk yıllarını ve toplumdaki adaletsizliklere karşı duruşunu eğitici bir dille beyaz perdeye taşıyor. Film hem çocuklara hem de ailelere hitap etmeyi amaçlıyor.
LARGO WINCH: DÜNYANIN DURDUĞU AN
Tomer Sisley'in bir kez daha efsanevi karakteri oynadığı "Largo Winch: Dünyanın Durduğu An", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Çizgi roman dünyasından sinemaya uyarlanan filmde, büyük bir finans imparatorluğunu yöneten Largo Winch'in, küresel bir komployla karşı karşıya kalması ve oğlunun kaçırılmasıyla başlayan olaylar zinciri konu ediliyor.
Sisley'in yanı sıra James Franco, Clotilde Hesme, Elise Tilloloy, Denis O'Hare ve Narayan David Hecter'ın rol aldığı yapımı, Olivier Masset-Depasse yönetti.