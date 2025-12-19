Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (19 Aralık 2025)

James Cameron'un merakla beklenen yeni filmi "Avatar: Ateş ve Kül" izleyici ile buluşacak. Avatar serisinin üçüncü filmi, Jake ve Neytiri'nin ailesinin, yaşadıkları kaybın yasını tutarken, Pandora'da savaşın büyümesini ve ailenin agresif bir Na'vi kabilesi olan Kül insanlarıyla yolunun kesişmesini anlatıyor.

Cameron'un, senaryosunu Rick Jaffa, Amanda Silver ve Shane Salerno ile birlikte kaleme aldığı filmde; Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Edie Falco, Oona Chaplin, Jemaine Clement ve Giovanni Ribisi'nin arasında olduğu ünlü isimler rol aldı.