Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (19 Aralık 2025)
19.12.2025 08:42
AA
Sinemalarda bu hafta 4 film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımı ise James Cameron imzalı Avatar serisinin üçüncü filmi "Avatar: Ateş ve Kül" oldu.
AVATAR: ATEŞ VE KÜL
James Cameron'un merakla beklenen yeni filmi "Avatar: Ateş ve Kül" izleyici ile buluşacak. Avatar serisinin üçüncü filmi, Jake ve Neytiri'nin ailesinin, yaşadıkları kaybın yasını tutarken, Pandora'da savaşın büyümesini ve ailenin agresif bir Na'vi kabilesi olan Kül insanlarıyla yolunun kesişmesini anlatıyor.
Cameron'un, senaryosunu Rick Jaffa, Amanda Silver ve Shane Salerno ile birlikte kaleme aldığı filmde; Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Edie Falco, Oona Chaplin, Jemaine Clement ve Giovanni Ribisi'nin arasında olduğu ünlü isimler rol aldı.
HİND RAJAB'IN SESİ
Yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, İsrail askerleri tarafından katledilen altı yaşındaki Hind'in son anlarına odaklanıyor.
Venedik Film Festivali'nde "Gümüş Aslan" başta olmak üzere birçok ödül kazanan film, bu yıl 98'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde de “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Tunus'un adayı oldu.
DOĞUDAN FRAGMANLAR
Güldestan Yüce ve Turgay Atalay'ın başrolleri paylaştığı "Doğudan Fragmanlar" filminin yönetmenliğini Erkan Yazıcı üstleniyor. Film, 1916'da Rus işgalinin Trabzon'u tehdit ettiği bir dönemde, iki kadının başından geçen zorlu bir yolculuğu anlatıyor.
ŞAHİNBEY: SAATİN SIRRI
Gaziantep savunmasını araştıran bir grup çocuğun, müzenin altındaki kastellerde Sultan 2. Abdülhamit tarafından Şahinbey'e hediye edilmiş bir saat bulmalarını ve saati almak için planlar yaparken kendilerini takip eden yabancıları fark etmelerini konu eden "Şahinbey: Saatin Sırrı" adlı animasyon filminin yönetmen koltuğunda Bilal Arıoğlu oturuyor.