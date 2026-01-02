Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (2 Ocak 2026)

Brendan Fraser, Takehiro Hira ve Mari Yamamoto'nun başrollerini paylaştığı Japon yönetmen Hikari'nin filmi "Kiralık Aile" vizyona giriyor.

Tokyo'da geçen film, hayatında bir amaç bulmak için mücadele eden Amerikalı bir aktörün, Japonya'daki bir "Kiralık Aile" ajansında çalışmaya başlamasıyla gelişen sıra dışı hikayeyi konu alıyor.

Brendan Fraser'in canlandırdığı filmin kahramanı, yabancıların hayatlarına farklı rollerle dahil oldukça, performans ile gerçeklik arasındaki çizgiler bulanıklaşırken, beklenmedik bağlar kurmaya başlar. Bu yolculuk, karakterin ahlaki sınırlarını, aidiyet duygusunu ve insan ilişkilerinin sessiz gücünü yeniden keşfetmesini sağlar.