Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (20 Şubat 2026)
20.02.2026 10:04
AA
Bu hafta sekiz film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımları Brandt Andersen imzalı "I Was a Stranger" ve Bradley Cooper'ın yönettiği "Is This Thing On?" oldu.
SESİM GELİYOR MU?
Başrollerini Will Arnett, Laura Dern ve Andra Day'in paylaştığı "Sesim Geliyor Mu?" (Is This Thing On?) filmi, orta yaş bunalımı ve boşanmayla yüzleşen bir adamın New York komedi sahnesinde yeni bir amaç aramasını konu alıyor.
Bradley Cooper'ın yönettiği ve başrolde yer aldığı film, evlilikleri dağılırken aileleri için fedakarlık yapan bir çiftin ortak ebeveynlik ve kimlik arayışına odaklanıyor.
BEN BİR YABANCIYDIM
Hayatta kalmanın belirsiz olduğu bir gecede Akdeniz'de yolları kesişen dört yabancının hikayesini anlatan "Ben Bir Yabancıydım" (I Was a Stranger) filminde Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni, Omar Sy ve Ziad Bakri rol alıyor.
Brandt Andersen'in yönettiği film, Suriyeli bir doktorun küçük kızıyla Halep'ten kaçarken verdiği kararla başlayan vicdan, görev ve merhamet çatışmalarını seyirciye aktarıyor.
SIĞINAK
Ric Roman Waugh'un yönetmen koltuğunda oturduğu “Sığınak” (Shelter) filmi, İskoçya'da ıssız bir adada gizemli bir şekilde yaşamını sürdüren eski asker Mason'un fırtınalı bir günde genç bir kızı kurtarmasıyla değişen hayatını işliyor. ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı filmde, Jason Statham, Naomi Ackie ve Daniel Mays rol alıyor.
CHOPIN, CHOPIN!
Biyografi türündeki "Chopin, Chopin!", dünyaca ünlü besteci Frederic Chopin'in hastalıklarla mücadele ederken yüksek sosyetede var olma çabasına ve müziğinde yarattığı devrime odaklanıyor.
Eryk Kulm, Victor Meutelet ve Lambert Wilson'ın oynadığı, Michal Kwiecinski'nin yönettiği film, izleyiciyi 1835 yılının şaşaalı Paris gecelerine götürüyor.
GECE VARDİYASI
Leonie Benesch, Sonja Riesen ve Alireza Bayram'ın oynadığı "Gece Vardiyası", İsviçre'de personel sıkıntısı çeken bir acil serviste çalışan fedakar bir hemşirenin, üst üste gelen zorluklar ve yaptığı bir hata sonrası yaşadığı çöküşü ele alıyor.
Petra Biondina Volpe'nin imza attığı “Gece Vardiyası” (Late Shift) filmi, hizmet sektörünün zorluklarını gerçekçi bir dille gözler önüne seriyor.
CAM SEHPA
Can Evrenol'un yönettiği "Cam Sehpa", pısırık bir kocanın evliliğinde aldığı ilk ciddi karar olan cam sehpa alışverişinin, aile içinde yarattığı büyük trajediyi ve sonu tahmin edilemez bir kader yolculuğuna odaklanıyor.
Gerilim ve komedi türünü bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda Alper Kul, Algı Eke, Hatice Aslan, Özgür Emre Yıldırım ve Ece Su Uçkan bulunuyor.
MUAMMA: CENİN-İ CİN
Bülent Terzioğlu'nun yönettiği yerli korku filmi "Muamma: Cenin-i Cin", sade bir hayat süren bir ailenin evinde başlayan açıklanamaz paranormal olayları ve yıllar öncesine uzanan karanlık sırların gün yüzüne çıkmasını anlatıyor.
Özcan Varaylı, Elif Baysal ve Sebahat Adalar'ın rol aldığı film, inanç çatışmalarını ve ailenin çaresizliğini merkezine alıyor.
SCARLET
Japon yönetmen Mamoru Hosoda'nın imza attığı animasyon türündeki "Scarlet", babasının intikamını almak isteyen bir orta çağ prensesinin, gizemli bir öte dünyada idealist bir gençle tanışmasıyla nefreti ve merhameti arasında kalışını beyaz perdeye taşıyor.