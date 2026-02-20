Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (20 Şubat 2026)

Başrollerini Will Arnett, Laura Dern ve Andra Day'in paylaştığı "Sesim Geliyor Mu?" (Is This Thing On?) filmi, orta yaş bunalımı ve boşanmayla yüzleşen bir adamın New York komedi sahnesinde yeni bir amaç aramasını konu alıyor.

Bradley Cooper'ın yönettiği ve başrolde yer aldığı film, evlilikleri dağılırken aileleri için fedakarlık yapan bir çiftin ortak ebeveynlik ve kimlik arayışına odaklanıyor.