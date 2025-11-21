Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (21 Kasım 2025)

Lotfy Nathan'ın çektiği "Oğul" filminin başrollerinde Nicolas Cage, Noah Jupe ve FKA Twigs rol aldı. Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı film, Roma dönemi Mısır'ında uzak bir köyde saklanan bir ailenin karanlık hikayesini konu ediyor. Usta oyuncu Cage, filmde Hz. Yusuf (Joseph) karakterini canlandırdı.