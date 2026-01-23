Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (23 Ocak 2026)

Chris Pratt, Rebecca Ferguson ve Annabelle Wallis'in başrollerini paylaştığı "Merhamet Yok", gerilim, bilim kurgu ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Timur Bekmambetov'un yönetmen koltuğunda oturduğu ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı film, yakın gelecekte, sermaye suçlarının arttığı bir dönemde; şiddet içeren bir suçla suçlanan ve masumiyetini kanıtlamak zorunda kalan bir dedektifin hikayesini konu ediyor.

Dedektifin suçsuzluğunu kanıtlamak için çıktığı "merhamet mahkemesi"ndeki yapay zeka ürünü hakim hakimi Rebecca Ferguson canlandırıyor.