Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (27 Mart 2026)

76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan, İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar" filmi, festival yolculuğunun ardından beyaz perdede yerini alacak.

sahneye koydukları tiyatro oyunundan sonra işlerinden olan sanatçı çift Derya ve Aziz'in hayatlarının zor virajında yaşadıklarını anlatan filmde başrolleri Özgü Namal ve Tansu Biçer paylaşıyor.

Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapımı filmde Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin, Aydın Işık, Aziz Çapkurt, Yusuf Akgün, Uygar Tamer, Jale Arıkan, Seda Türkmen, Emre Bakar ve Elit İşcan da rol aldı.

ÖZGÜ NAMAL'IN “TÜRKİYE” YANITI GÜNLERCE KONUŞULDU

Öte yandan Berlin Film Festivali kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan Sarı Zarflar'ın başrolü Özgü Namal 'ın Türkiye yanıtı da günlerce konuşulmuştu.

Ünlü oyuncuya “Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?” sorusu yöneltildi. Namal ise sözlerine soruyu düzelterek başladı.

"Bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil." diyen Namal açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden."

Soruyu düzelttikten sonra perfomansına yönelik kısma da cevap veren Namal, "Performansta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama tabii İlker’in Almanya’ya, buradaki enerjiye, sinerjiye, çok hakim olması kameranın önüne yansımıştır. Bizim de Türk enerjisini getirmiş olmamız, katmanların birleşmesi böyle bir şey, bence ondan dolayı ortaya olağanüstü bir sinerji ve güzellik çıktı" dedi.