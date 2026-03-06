Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (6 Mart 2026)

Korku, gerilim ve komedi karışımı bir hikayeyle izleyici karşısına çıkacak olan "Shell: Güzellik Merkezi"nin yönetmen koltuğunda Max Minghella oturuyor. Elisabeth Moss, Kate Hudson, Kaia Gerber ve Elizabeth Berkley'in başrollerini paylaştığı film, aktris Samantha Lake'nin kariyerini geri kazanmak için başvurduğu sağlık devi Zoe Shannon'ın göz alıcı dünyasında karşılaştığı gerçeği gözler önüne seriyor.



HERO'NUN 100 GECESİ

Julia Jackman yönetmenliğindeki “Hero'nun 100 Gecesi” filminde; Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Amir El-Masry, Safia Oakley Green ve Felicity Jones rol alıyor. Film, uzak bir şatoda yaşayan ihmalkar bir koca, genç eşi Cherry ve sadık hizmetçi Hero arasındaki hassas dengelerin, eve gelen çekici misafirle altüst olmasını konu alıyor.