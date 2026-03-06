Sinema rehberi. Hangi filmler vizyona girdi? (6 Mart 2026)
06.03.2026 08:47
AA
Bu hafta 9 film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımları, Berlin Film Festivali'nden ödülle dönen Emin Alper imzalı "Kurtuluş" ve Jessie Buckley'nin son filmi "Gelin!" oldu.
GELİN!
Başrolleri Jessie Buckley, Christian Bale, Penelope Cruz, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal, Julianne Hough ve John Magaro'nun paylaştığı "Gelin!" filmi, Maggie Gyllenhaal imzası taşıyor.
Film, 1930'ların Chicago'sunda kendisine bir partner bulmak isteyen Frankenstein'ın Canavarı'nın Dr. Euphronious'tan yardım alarak öldürülmüş genç bir kadını hayata döndürmesiyle gelişen olayları anlatıyor.
Gyllenhaal'ın senaryosunu da kaleme aldığı filmin yapımcıları arasında Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler ve Osnat Handelsman Keren bulunuyor.
KURTULUŞ
Emin Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu “Kurtuluş”, yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler ile bölgede hakimiyet kuran korucu Hazeran aşireti arasındaki toprak anlaşmazlığını ve tırmanan iktidar mücadelesini konu alıyor.
Başrollerini Caner Cindoruk, Berkay Ateş ve Feyyaz Duman'ın paylaştığı film, 76'ncı Berlin Film Fesitvali'nde Jüri Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
ANN LEE EFSANESİ
Amanda Seyfried, Lewis Pullman ve Thomasin McKenzie'nin başrollerini paylaştığı Mona Fastvold'un filmi "Ann Lee Efsanesi", Shakers olarak bilinen tarikatın kurucusu Ann Lee'nin gerçek hikayesini anlatıyor.
TAVŞAN İMPARATORLUĞU
62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülüne layık görülen “Tavşan İmparatorluğu” filminde Alpay Kaya, Sermet Yeşil ve Kubilay Tunçer rol alıyor. Seyfettin Tokmak imzalı film, çocukluğun kırılganlığını ve hayal gücüyle örülü melankolisini konu alıyor.
UÇAN KÖFTECİ
Yıllardır sahip olduğu uçma isteğini paramotor denen alet sayesinde gerçeğe dönüştürebileceğini keşfeden bir seyyar köftecinin hikayesini anlatan Uçan Köfteci filminin yönetmenliğini Rezan Yeşilbaş üstleniyor. Filmin başrollerinde ise Nazmi Kırık, Selin Yeninci ve Aram Dildar paylaşıyor.
SHELL: GÜZELLİK MERKEZİ
Korku, gerilim ve komedi karışımı bir hikayeyle izleyici karşısına çıkacak olan "Shell: Güzellik Merkezi"nin yönetmen koltuğunda Max Minghella oturuyor. Elisabeth Moss, Kate Hudson, Kaia Gerber ve Elizabeth Berkley'in başrollerini paylaştığı film, aktris Samantha Lake'nin kariyerini geri kazanmak için başvurduğu sağlık devi Zoe Shannon'ın göz alıcı dünyasında karşılaştığı gerçeği gözler önüne seriyor.
HERO'NUN 100 GECESİ
Julia Jackman yönetmenliğindeki “Hero'nun 100 Gecesi” filminde; Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Amir El-Masry, Safia Oakley Green ve Felicity Jones rol alıyor. Film, uzak bir şatoda yaşayan ihmalkar bir koca, genç eşi Cherry ve sadık hizmetçi Hero arasındaki hassas dengelerin, eve gelen çekici misafirle altüst olmasını konu alıyor.
HOPLAYANLAR
Bilim insanlarının insan bilincini gerçekçi robot hayvanlara aktarmanın bir yolunu keşfetmesi sonrası hayvansever Mabel'in bilincini bir kunduza aktararak hayvanlar aleminde bir serüvene çıkmasını anlatan "Hoplayanlar" filminin yönetmen koltuğunda Daniel Chong oturuyor.
ŞEYATİN-İ CİN
Erkan Demir'in çektiği, Bülent Çelik, Asuman Gülengül ve Hüseyin Taş'ın rol aldığı "Şeyatin-i Cin" filmi, bir ailenin başından geçen tuhaf olaylar etrafında dönüyor.