Sinema rehberi, vizyona giren yapımlar (5 Aralık 2025)

Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Wayne Knight, Mckenna Grace ve Matthew Lillard'ın başrollerinde oynadığı "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2" izleyici ile buluşacak.

Emma Tammi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, korku ve gerilim serisinin devam filmi, Freddy Fazbear'ın Pizza dükkanındaki doğaüstü kabusun üzerinden geçen bir yıl sonrasında yaşanan ve daha büyük bir kabusa dönüşen olayları anlatıyor.