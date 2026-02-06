Sinema rehberi: Vizyona giren yapımlar (6 Şubat 2026)

"Greenland" filminin devam projesi olan "Greenland: Kıyamet"te ilk projede olduğu gibi Gerard Butler ve Morena Baccarin başrolleri paylaşıyor.

Ric Roman Waugh'un yönettiği devam filminde, Clarke ailesinin sığınaktan ayrıldıktan sonra donmuş Avrupa topraklarında güvenli bir yer arayışı anlatılıyor.