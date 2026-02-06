Sinema rehberi: Vizyona giren yapımlar (6 Şubat 2026)
06.02.2026 09:00
Ceren Ekşi
Bu hafta 10 film vizyona giriyor. Haftanın merak edilen yapımları arasında Oscar yarışında öne çıkan "Hamnet" ve "Greenland"in devam filmi yer alıyor.
HAMNET
Maggie O'Farrell'in aynı adlı romanından uyarlanan "Hamnet" filminde Paul Mescal ve Jessie Buckley başrolleri paylaşıyor.
Film, William Shakespeare'in (Paul Mescal) eşi Agnes'in (Jessie Buckley), tek oğlu Hamnet'in (Jacobi Jupe) kaybını kabullenme mücadelesini konu alıyor.
GREENLAND: KIYAMET
"Greenland" filminin devam projesi olan "Greenland: Kıyamet"te ilk projede olduğu gibi Gerard Butler ve Morena Baccarin başrolleri paylaşıyor.
Ric Roman Waugh'un yönettiği devam filminde, Clarke ailesinin sığınaktan ayrıldıktan sonra donmuş Avrupa topraklarında güvenli bir yer arayışı anlatılıyor.
KANTO
Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür ve Ece Bağcı'nın başrolleri paylaştığı, yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği “Kanto” filmi, yıllardır ailesi için çabalayan Sude'nin kayınvalidesinin gizemli bir şekilde kaybolması sonrası yaşadığı içsel yolculuğu konu ediyor.
YETER VURMA ARTIK
"Yeter Vurma Artık" filmi, bir annenin kızı için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Murat Kuşçu'nun yönettiği filmde, Feyza Aydın Kılıç, Deniz Oral, Aleyna Kılıç gibi isimler rol alıyor.
KEDİ YOK
Mısırlı yönetmen Sarah Noah imzası taşıyan filmin oyuncu kadrosunda; Asser Yassin, Asmaa Galal ve Mohamed Shahin yer alıyor. Film, ünlü bir tablonun çalınması, suç çetesi üyeleri ile soyulan müze personeli arasında çıkan beklenmedik çatışmayla yaşanan olayları anlatıyor.
STRAY KIDS: THE DOMINATE DENEYİMİ
"Stray Kids: The dominATE Deneyimi", Güney Koreli ünlü müzik grubu Stray Kids’in aynı adlı dünya turnesini mercek altına alıyor.
ÖLÜMÜN SESİ
Corin Hardy'nin yönettiği korku filmi "Ölümün Sesi", tesadüfen eski bir Aztek Ölüm Düdüğü'nü bulmalarıyla kendilerini korkunç olayların içerisinde bulan bir grup lise öğrencinin hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerini Dafne Keen, Percy Hynes White ile Sophie Nelisse paylaşıyor.
HÜDDAM 6: CİNNET
"Hüddam" adlı yerli korku serisinin devamı "Hüddam 6: Cinnet", geçirdiği ağır travma sonrası izole bir hayat yaşamaya başlayan Orhan'ın gerçeklik algısını yitirmesi ve verdiği savaşın zihninde olduğunu anlamasını konu ediyor.
Utku Uçar'ın yönetip senaryosunu kaleme aldığı yapımda, Eser Ağçalı, Zişan Özlem Akçalı ve Oğuzhan Özden rol alıyor.
KÜÇÜK AMELIE
Ünlü yazar Amelie Nothomb’un “Yağmuru Seven Çocuk” adlı otobiyografik romanından uyarlanan, Altın Küre'ye aday gösterilen “Küçük Amelie” filmi, Japonya’da doğan ve üçüncü yaş günü yaklaşan Amelie’nin gözünden dünyayı anlatıyor.
PAKİ
Yönetmenliğini Buğra Kekik'in üstlendiği "Paki" maceraperest Pakize'nin dedesini ziyarete gittiği köyde gizemli bir mağara keşfetmesi ve akabinde yaşananları beyaz perdeye taşıyor.