Sinemada haftanın filmleri (12 Nisan 2019)

Kapı

Kadir İnanır’ı bunca yılın ardından sinema perdesinde görmek, sevenlerine iyi gelecek. 50. sanat yılını Kapı ile kutluyor usta. Usta diyorum çünkü gözleri hep bir şeyler anlatır oynarken, usta diyorum çünkü günde 3 sete koşulan yıllarda oyunculuk yaptı. Fikri ne olursa olsun, sinemadaki zikridir benim için aslolan. Mardin’den Berlin’e göçmüş Süryani bir ailenin reisi İnanır bu filmde. Dünyanın en zarif insanlarından Vahide Perçin ise anne rolünde. Mardin’e bir acı haber sonucu yapılan yolculukla birlikte; köklere, maziye, hesaplaşmalara dönen bir ailenin dokunaklı hikayesi bu. Erdal Beşikçioğlu’nun rolü de izlenmeye değer. Filme adını veren kapı metaforu, hem duygularınıza hem de yargılarınıza yeni kapılar açmanızı sağlayacak. Filmin yönetmeni Nihat Durak.

Kapı fragmanı