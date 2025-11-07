Sinemalarda bu hafta: Hangi filmler vizyona girdi? (7 Kasım 2025)

Yunus Emre Çakır'ın yönettiği "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed", Medine'ye doğru dedesiyle yola çıkan küçük Lina'nın, yolculuk sırasında Hz. Muhammed'in iki yakın sahabesi, Zübeyr bin Avvam ve Esma bint Ebu Bekir ile karşılaşma hikayesini beyaz perdeye yansıtacak.

Peygamberi görecek olmanın heyecanını yaşayan Lina, bu kıymetli iki sahabeyle tanışınca tarifsiz bir mutluluk duyar. Sohbet sırasında Zübeyr ve Esma, İslam'ın ilk yıllarına tanıklık ettikleri olayları anlatmaya başlar. Mekke'deki baskılar, müşriklerin engellemeleri, Bilal Habeşi'nin özgürlük uğruna verdiği mücadele ve imanla yoğrulmuş nice hatıra, Lina'nın bu manevi yolculuğunu unutulmaz kılar.