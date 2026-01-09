Sinemalarda bu hafta. Hangi filmler vizyona giriyor?

Serinin üçüncü ve son filmi olan "Kardeş Takımı 3", bebek izinlerini yarıda kesen Aslı ve Serkan'ın, tüm aile ile zorlu maceralara atılarak Yıldız Taşı görevini tamamlamak üzere zamanda geçmişe dönmelerini konu alıyor.

Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği, senaryosunu Elif Dede'nin kaleme aldığı filmde Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın rol alıyor.