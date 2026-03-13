Sinemalarda bu hafta. Vizyona giren yapımlar (13 Mart 2026)
13.03.2026 08:44
AA
Bu hafta vizyona giren 11 film arasında Paul Thomas Anderson imzalı "Savaş Üstüne Savaş" ve Colleen Hoover'ın romanından uyarlanan "Senden Geriye Kalan" öne çıkıyor.
SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ
Paul Thomas Anderson'un yönetmen koltuğunda oturduğu “Savaş Üstüne Savaş” (One Battle After Another) eski bir devrimci olan Bob'un, yıllar önce örgütlerini bitirmeye ant içmiş bir devlet görevlisinin, kızının peşine düşmesi sonrası eski yoldaşlarıyla kızını kurtarmaya çalışmasını konu ediyor.
Altın Küre, BAFTA gibi birçok ödül gecesine damga vuran ve Oscar yarışında öne çıkan filmde; Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Benicio Del Toro, Sean Penn, Teyana Taylor ve Wood Harris rol alıyor.
RAYLARIN ÖTESİNDE
Kanserle yıllardır süren savaşını kaybetmek üzere olan genç bir kadının, yaşadığı bir olayın ardından yeniden hayata tutunma çabasını anlatan, Cenk İzgören'in çektiği “Rayların Ötesinde” filminde başrolleri, Mine Doğan, Ahmetcan Özer ve Remzi Çetinkaya paylaşıyor.
SENDEN GERİYE KALAN
Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Vanessa Caswill'in oturduğu “Senden Geriye Kalan” filminde Maika Monroe, Lauren Graham, Bradley Whitford ve Jennifer Robertson rol alıyor. Film, sevgilisiyle geçirdiği kusursuz bir günün ardından bir hata yapan ve hapse girip çıkan genç bir kadının hikayesine odaklanıyor.
SOLO MİO
Kevin James'in başrol oynadığı “Solo Mio” filminde de İtalya'daki düğününde, sevgilisi tarafından terk edildikten sonra, tek başına balayı gezisine çıkan bir adamın hikayesi anlatılıyor.
DEDEKTİF REPTIR
Emre Karayel ve Leyla Yaman'ın yönettiği "Dedektif Reptır" adlı animasyon filmi; bir dedektif ve ekibinin, karşılarına çıkan gizemli ve karmaşık vakaları çözmek için çeşitli ipuçlarını takip ederek birlikte mücadele etmesini konu ediyor.
KAYIP KAPLAN
Chantelle Murray'in 2024 yapımı filmi "Kayıp Kaplan", bir kanguru ailesi tarafından büyütülen genç kaplan Teo'nun atıldığı zorlu macerayı anlatıyor.
DİNO AİLESİ
Maya Turkina ve Maksim Volkov'un Rus yapımı anime film "Dino Ailesi", paleontolog bir baba ve çocuklarının gizli bir portal aracılığıyla Mezozoik çağa düşmesini beyaz perdeye taşıyor.
ŞARKICI BALİNA
"Şarkıcı Balina" ise anne babasını kaybetmiş ve kendi yeteneklerinden şüphe eden bir balinanın okyanusun derinliklerine doğru çıktığı zorlu yolculuğu odağına alıyor.
DECCAL 3
İlayda Mine Çopur, Buket Dereoğlu ve Cem Cücenoğlu'nun rol aldığı, Özgür Bakar imzalı devam filmi "Deccal 3" filmi, bakıcılık yapmak için gittiği evde kendisini tuhaf olayların içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediyor.
CAHİM 2
Doğukan Mısır'ın yazıp yönettiği "Cahim 2", tuhaf davranışlar sergileyen genç bir kızın ailesi tarafından iyileşmesi için nöroloğa götürülmesi sonrasında yaşanan olayları işliyor.
CADILAR BAYRAMI KATLİAMI
Jeremy Rudd'un ABD yapımı filmi “Cadılar Bayramı Katliamı”nda Christine Rose Allen, Eden Campbell, Jason Brooks gibi isimler rol alıyor. Filmin konusu ise şöyle:
Korkuluk maskesiyle şehre dehşet salan Benny'nin akıl hastanesinden kaçıp gerçekleştirdiği katliam, 1980'lerin Seattle'ını kanlı bir kâbusa dönüştürür; hedefinde ise genç bir kadın vardır.