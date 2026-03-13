Sinemalarda bu hafta. Vizyona giren yapımlar (13 Mart 2026)

Emre Karayel ve Leyla Yaman'ın yönettiği "Dedektif Reptır" adlı animasyon filmi; bir dedektif ve ekibinin, karşılarına çıkan gizemli ve karmaşık vakaları çözmek için çeşitli ipuçlarını takip ederek birlikte mücadele etmesini konu ediyor.

KAYIP KAPLAN

Chantelle Murray'in 2024 yapımı filmi "Kayıp Kaplan", bir kanguru ailesi tarafından büyütülen genç kaplan Teo'nun atıldığı zorlu macerayı anlatıyor.

DİNO AİLESİ

Maya Turkina ve Maksim Volkov'un Rus yapımı anime film "Dino Ailesi", paleontolog bir baba ve çocuklarının gizli bir portal aracılığıyla Mezozoik çağa düşmesini beyaz perdeye taşıyor.

ŞARKICI BALİNA

"Şarkıcı Balina" ise anne babasını kaybetmiş ve kendi yeteneklerinden şüphe eden bir balinanın okyanusun derinliklerine doğru çıktığı zorlu yolculuğu odağına alıyor.