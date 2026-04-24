Sinemalarda bu hafta. Vizyona giren yapımlar (24 Nisan 2026)
24.04.2026 08:51
AA
Bu hafta vizyona giren 5 film arasında Üsküp'te geçen sarsıcı bir hikayeyi konu alan "Geçmişin Kokusu" ile “1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu” filmi öne çıkıyor.
GEÇMİŞİN KOKUSU
Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan TRT ortak yapımı "Geçmişin Kokusu" filminde Görkem Sevindik, Gülsim Ali ve Emir Benderlioğlu rol alıyor. Serkan Özarslan'ın yönettiği film, Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te geçen sarsıcı bir hikayeyi konu alıyor.
AÇLIK OYUNLARI 2: ATEŞİ YAKALAMAK
Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlanan ve distopik bir gelecekte geçen serinin ikinci filmi “Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak”ta başrolleri; Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth paylaşıyor.
Film, Katniss Everdeen ve Peeta Mellark'ın 74. Açlık Oyunları'nı kazanıp evlerine döndükten sonra Capitol'e karşı bir isyanın kıvılcımını yakmalarını konu alıyor.
1881 ATATÜRK: BİR LİDERİN DOĞUŞU
Burak Kaan Şimşeker'in yönettiği “1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu” filmi, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından başlayarak liderliğe uzanan yolculuğunu anlatıyor. Selanik'te başlayan hikaye, Atatürk'ün karakterini şekillendiren olaylar ve değerler üzerinden ilerlerken, bir liderin nasıl doğduğunu etkileyici bir anlatımla gözler önüne seriyor.
CESUR HAYVANAT BAHÇESİ SAKİNLERİ
Fransa ve Kanada ortak yapımı "Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri" filmi, gizemli bir etkinin ardından kontrolden çıkan bir hayvanat bahçesinde geçen soluksuz bir macera sunuyor.
MARAKUDA: TAŞ DEVRİ EFSANESİ
Kendini kanıtlamak isteyen genç bir kabile üyesinin fantastik yolculuğunu anlatan “Marakuda: Taş Devri Efsanesi” filminin yönetmenliğini Viktor Glukhushin üstleniyor.
"ÇOCUK SİNEMA ŞENLİĞİ" SÜRÜYOR
Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Çocuk Sinema Şenliği" de devam ediyor.
"Kardeş Takımı 3", "İbi: Uzay Görevi", "Pırıl: Saklı Robotlar", "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", "Şampiyon Keçi", "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5", "Hay Hak: Karagöz Hacivat", "Tom ve Jerry: Kayıp Pusula", "Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı" ve "Efes'in Sırrı" filmlerinin görülebileceği şenlik, 26 Nisan'a kadar devam edecek.