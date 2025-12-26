Sinemalarda bu hafta. Vizyona giren yapımlar (26 Aralık 2025)

Jack Black, Paul Rudd ve Steve Zahn'ın başrollerini paylaştığı "Anakonda" filmi, bu hafta komedi, aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Tom Gormican'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, yıllardır en sevdikleri film "Anakonda"yı yeniden çekmenin hayalini kuran Doug ve Griff'in, orta yaş krizine girdikleri bir dönemde bu hayallerini gerçekleştirmek için atıldıkları macerayı konu ediniyor.

Jennifer Lopez'in başrolünde oynadığı ve 1997'de çekilen kült film "Anakonda" ile aynı adı taşıyan yapım, eğlenceli ve aksiyon dolu yeniden bir yorum olarak öne çıkıyor.