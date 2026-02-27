Sinemalarda bu hafta. Vizyona giren yapımlar (27 Şubat 2026)

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu filmde, Deniz Tansel Öngel, Engin Hepileri, Ege Kökenli, Algı Eke, Ruhi Sarı ve Sadi Celil Cengiz başrolleri paylaşıyor.

“7 Büyük Günah” filmi, gizli bir aşk yaşayan Nergis ve Ali'nin, Nergis'in kocası Hasan'ı öldürmek için ormanda ücra bir kulübede buluşması sonrasında ikilinin basit cinayet planının, büyük ve kanlı bir hesaplaşmaya dönüşmesini anlatıyor.