Sinemalarda bu hafta. Vizyona giren yapımlar (27 Şubat 2026)
27.02.2026 09:21
AA
Bu hafta 10 film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımları "Çığlık 7" ve Serdar Akar imzalı "7 Büyük Günah" olurken, 16 dalda Oscar adayı "Günahkarlar" da yeniden vizyona girdi.
7 BÜYÜK GÜNAH
Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu filmde, Deniz Tansel Öngel, Engin Hepileri, Ege Kökenli, Algı Eke, Ruhi Sarı ve Sadi Celil Cengiz başrolleri paylaşıyor.
“7 Büyük Günah” filmi, gizli bir aşk yaşayan Nergis ve Ali'nin, Nergis'in kocası Hasan'ı öldürmek için ormanda ücra bir kulübede buluşması sonrasında ikilinin basit cinayet planının, büyük ve kanlı bir hesaplaşmaya dönüşmesini anlatıyor.
ÇIĞLIK 7
"Scream" (Çığlık) serisinin devam filminde, Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale ve Mckenna Grace rol alıyor.
Kevin Williamson tarafından çekilen "Çığlık 7", kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışırken Hayalet Yüzlü katilin yeniden ortaya çıkmasıyla kendisini zorlu bir mücadelenin içerisinde bulan Sidney'in hikayesini konu ediyor.
PARÇALI YILLAR
Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği; kadrosunda Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek, İlkin Tüfekçi, Necmi Yapıcı ve Derya Şensoy'un yer aldığı “Parçalı Yıllar” filmi, bir tiyatro oyuncusunun ailesini korumak adına girdiği film dünyasındaki yükselişini ve bu süreçte yaşadığı kişisel kayıpları konu alıyor.
KIBRIS TÜRKÜSÜ
Özer Feyzioğlu'nun yönettiği "Kıbrıs Türküsü", 1957-1974 yıllarında Kıbrıs'ta yaşanan şiddet olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kuruluşuyla bir öğretmenin direnişçiye dönüşümünü konu ediyor.
Filmin kadrosunda; Emre Bey, Almila Ada, Macit Koper, Barış Kıralioğlu, Hüseyin Avni Danyal, Murat Serezli, Yusuf Çim, Renan Bilek, Cemal Hünal, Didem İnselel, Cem Uslu ve Engin Hepileri rol alıyor.
KOPMA NOKTASI
Bill Skarsgard, Al Pacino ve Cary Elwes'in başrollerini paylaştığı "Kopma Noktası"nın yönetmenliğini Gus Van Sant üstleniyor.
Film, 8 Şubat 1977’de Meridian Mortgage Company başkanı Richard Hall’un ofisine girerek onu bir av tüfeğiyle rehin alan Tony Kiritsis'in hikâyesini anlatıyor.
GÜNAHKARLAR
Hollywood'da ödül sezonuna damga vuran yapımlardan biri olan "Günahkarlar", geçmişlerinden kaçmaya çalışan ikiz kardeşlerin, memleketlerine dönüşünde karşılaştıkları karanlıkla yüzleşmelerini işliyor.
Ryan Cogler imzalı filmde; Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld ve Jack O'Connell başrolleri paylaşıyor.
EPIC: ELVIS PRESLEY KONSERDE
1997'de hayatını kaybeden Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin beyaz perdede izleyicinin karşısına çıkacağı "EPiC: Elvis Presley Konserde" filmi; yönetmen Baz Luhrmann tarafından keşfedilen, uzun süredir kayıp görüntülerin de yer aldığı Presley'nin konser performanslarını ve sanatçının kendi anlatımıyla hayat hikayesini odağına alıyor.
ARCO
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ortak yapımı “Arco” filminin yönetmen koltuğunda Ugo Bienvenu oturuyor. "Arco", uzak bir gelecekte yaşayan 12 yaşındaki bir çocuğun, gökkuşağı kıyafetiyle ilk uçuşu sırasında kontrolünü kaybedip geçmişe düşmesi sonrasında verdiği geri dönüş mücadelesini anlatıyor.
UZUN KUYRUK MARSUPİLAMİ
Başrollerini Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Elodie Fontan'ın paylaştığı, Philippe Lacheau'nun filmi “Uzun Kuyruk Marsupilami”nin konusu şöyle;
David, Güney Amerika'dan gelen gizemli bir paketi teslim etmekle görevlendirilir. Ancak paketi teslim ederken içinde yavru bir Marsupilami olduğunu öğrenir.
TAVŞAN LUNA: KALP ADASI
Buğra Kekik imzalı "Tavşan Luna: Kalp Adası", yardımsever Tavşan Luna'nın, kötü bir timsahın istilasına uğrayan Kalp Adası'nda mahsur kalan arkadaşı Prenses Lila'yı kurtarmak için çıktığı yolculuğu anlatıyor.